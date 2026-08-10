Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

¿Es seguro quedarse dentro de la casa durante un sismo? Esta es una de las preguntas frecuentes que se hacen los ciudadanos de Bogotá cada vez que ocurre un temblor, y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha explicado que la respuesta depende en buena medida de la calidad y las condiciones de la construcción de la vivienda. El IDIGER aconseja a los habitantes que identifiquen la vulnerabilidad de sus edificaciones y superen ciertos mitos, como el del ‘triángulo de la vida’ y el uso del marco de la puerta como zona segura. La regla de oro recomendada por la entidad es "agacharse, cubrirse y agarrarse" durante el movimiento sísmico.

Sigue a PULZO en Discover

El contexto de prevención va mucho más allá de saber qué hacer mientras tiembla. De acuerdo con lo divulgado por el IDIGER, no todas las viviendas en Bogotá responden de la misma forma durante un sismo, por lo que no existe una regla única respecto a zonas seguras dentro del hogar. En cambio, existen acciones concretas para prepararse antes de una emergencia. Primero, es fundamental conocer cómo fue construida la vivienda: confirmar si existe licencia de construcción, planos, historial de reparaciones o signos como grietas. Si la casa es fruto de una autoconstrucción sin diseño estructural aprobado, es clave planificar rutas de evacuación y saber que corresponde a las alcaldías verificar que las construcciones sean seguras.

Otra recomendación del IDIGER es asegurar muebles, televisores, estanterías y conocer bien la ubicación de las llaves de paso de gas y agua, así como el interruptor general de energía. La preparación incluye tener listo un kit de emergencia, definir con la familia un punto de encuentro, roles y procedimientos para reaccionar juntos o separados. Respecto a la protección durante el sismo, la entidad enfatiza que ni la técnica del triángulo de la vida ni el marco de puertas son seguros en construcciones actuales, pues no se puede anticipar cómo reaccionará una estructura. Ante el temblor, la recomendación es buscar refugio bajo un escritorio o mesa resistente, lejos de elementos que puedan caer, proteger cabeza y cuello, y quedarse allí hasta que pase el movimiento.

El IDIGER recuerda la importancia de mantener en buen estado la vivienda, participar en simulacros y conocer todas las recomendaciones públicas sobre prevención. Estas medidas, si se interiorizan y practican, pueden salvar vidas y reducir el impacto de los sismos en Bogotá.

¿Cuál es la mejor manera de protegerse durante un sismo si estoy en casa?

Con base en las recomendaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la mejor manera consiste en mantener la calma, agacharse, cubrirse y agarrarse. Si se tiene cerca una mesa o escritorio resistente, debe usarlos para refugiarse, siempre alejados de ventanas, lámparas y muebles altos. Si no hay un mueble adecuado, lo ideal es proteger cabeza y cuello con los brazos y permanecer lejos de objetos que puedan caer, hasta que el movimiento termine.

¿Es seguro ubicarse en el marco de una puerta durante un temblor?

De acuerdo con el IDIGER, el marco de una puerta no representa el lugar más seguro durante un sismo en las construcciones modernas. Asimismo, no recomienda el llamado ‘triángulo de la vida’. La razón es que no se puede prever cómo reaccionará la estructura de la vivienda. En su lugar, es preferible seguir la regla de oro: agacharse, cubrirse y agarrarse bajo muebles sólidos y lejos de objetos peligrosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.