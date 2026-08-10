Mateo Valencia, de seis años, murió tras el colapso de la infraestructura de su colegio en Quibdó, luego del fuerte sismo que se registró este lunes en el occidente del país, informó Cambio. El menor era hijo de Jairson Leonel Valencia, alcalde de Bahía Solano (Chocó).

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De acuerdo con el medio citado, durante la emergencia se conoció que Mateo habría quedado atrapado tras el colapso de la estructura del centro educativo. Quibdó fue una de las ciudades que reportó afectaciones por el movimiento telúrico y en la zona continúan las labores de atención y evaluación de daños.

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Fuentes de la Alcaldía de Bahía Solano confirmaron a Cambio que la muerte del menor ya fue comunicada a sus familiares. Tras conocerse la noticia, las alcaldías de Medio San Juan, Juradó y El Carmen de Atrato expresaron sus condolencias al mandatario de Bahía Solano y a sus allegados.

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Mateo sería una de las primeras víctimas mortales del sismo cuya identidad ha sido conocida. Las autoridades y organismos de emergencia mantienen las labores de verificación en los municipios afectados para establecer el alcance de la emergencia.

En Bahía Solano está prevista para esta noche una eucaristía en memoria del menor y como espacio de acompañamiento para su familia.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.