El fuerte sismo que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto también se sintió con fuerza en la vivienda de Tatán Mejía, ubicada en Calima, Valle del Cauca. El presentador y deportista compartió videos en sus redes sociales para mostrar parte de los daños que dejó el movimiento.

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Según contó Tatán Mejía, el temblor fue especialmente fuerte en esa zona y provocó afectaciones visibles en su casa. En las imágenes que publicó se observan grietas y fisuras, además de vidrios rotos, objetos que terminaron en el piso y agua que se salió de la piscina por el movimiento.

“Aquí en Calima se sintió durísimo, se nos partió la casa a la mitad, en esa vuelta ya”, dijo el presentador mientras mostraba el estado de la vivienda. Posteriormente, en medio de la preocupación por lo ocurrido, pidió calma a sus seguidores: “Yo estoy aquí, espérate, primero es la calma, la calma ahora sí, ya pasó”.

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Pero Tatán no se quedó únicamente con el reporte de su propia vivienda. Al conocer que el sismo también había causado afectaciones en otras zonas, especialmente en el Eje Cafetero, utilizó el alcance de sus redes sociales para pedir información sobre personas que necesitaran ayuda.

“La cosa está como jodida en el Eje Cafetero, manden por aquí, a ver si entre todos ayudamos a organizar esta vuelta”, manifestó. Desde sus historias comenzó entonces a compartir publicaciones de personas que buscaban a familiares y mascotas, además de información sobre personas que habían sido rescatadas.

El recorrido que hizo posteriormente por Calima también le permitió mostrar algunas de las afectaciones que dejó el movimiento. “Aquí en Calima la iglesia se cayó”, señaló mientras grababa la zona. Sus publicaciones terminaron convirtiéndose así en un espacio para difundir información de personas afectadas y solicitudes de ayuda tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.