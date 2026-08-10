La madre de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia‘, reaccionó al traslado de su hija desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, La Picaleña, y pidió públicamente que se revise la situación jurídica de la empresaria.

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Martha Cecilia Rojas utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión y expresar su preocupación por el nuevo lugar de reclusión de su hija, quien cumple una condena de 5 años y 2 meses de prisión por hechos relacionados con las protestas del paro nacional de 2019.

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A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Rojas hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que se considere la libertad de su hija.

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“Señor poderoso rey, dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas. No es posible tanta maldad que toca corazones como el del presidente. Tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad”, manifestó.

La mujer también cuestionó la duración de la condena y aseguró que, a su juicio, la pena resulta desproporcionada frente a los hechos por los que fue procesada.

“Ella es una mujer empresaria, madre, que no merece tanta maldad. Ella no ha matado, no ha puesto bombas, no es terrorista; los verdaderos están libres haciendo maldad”, afirmó.

En otra parte de su pronunciamiento, la madre de la empresaria recordó los hechos por los que fue condenada y sostuvo que su hija ya habría respondido por los daños ocasionados.

“Ella, hace seis años, rompió unos vidrios que ha triplicado pagando con plata y cárcel”, señaló.

Rojas también cuestionó que Barrera Rojas continúe privada de la libertad y ahora se encuentre en un establecimiento penitenciario ubicado fuera de Bogotá.

“¿Se sigue mereciendo estar todavía privada de su libertad, ahora en un sitio de cárcel donde no se sabe quién sigue con esa maldad? Solo sé que hay una justicia divina”, expresó.

El mensaje de la mamá de Epa Colombia.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ fue trasladada a Ibagué?

El traslado se produjo el 7 de agosto, en medio de una reorganización del sistema penitenciario que incluyó el movimiento de varios internos hacia otros establecimientos. Entre los argumentos asociados a la decisión estarían señalamientos sobre presuntas irregularidades y privilegios durante la reclusión de Barrera Rojas.

La empresaria había permanecido anteriormente en diferentes lugares de reclusión. En agosto de 2025 fue enviada a la cárcel El Buen Pastor, pero posteriormente denunció malos tratos y terminó trasladada a la Escuela de Carabineros de Bogotá. Ahora permanece en La Picaleña, en Ibagué, mientras cumple la condena impuesta por la justicia.

(Vea también: Aparece video de ‘Epa Colombia’ antes de su traslado de cárcel: “Me siento humillada”)

El proceso judicial contra ‘Epa Colombia’ se remonta a las protestas del paro nacional de 2019. Durante esas manifestaciones, la creadora de contenido publicó videos en los que aparecía vandalizando una estación de TransMilenio en Bogotá. Estos hechos dieron origen al proceso penal y posteriormente a la condena que actualmente cumple.

El pronunciamiento de su madre se conoce en medio de la polémica causada por el traslado y mientras continúa el debate público alrededor de las condiciones de reclusión de la empresaria.

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