Por: El Espectador

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La exposición “Destino Final” nació a partir de la imagen poética de un barco encallado, visión que impactó profundamente a su creador. Según el testimonio brindado, la contemplación de este barco destruido y abandonado en una playa le generó una analogía inmediata con la travesía humana. De acuerdo con el artista, ese buque, expuesto a tormentas, atardeceres y diversos desafíos del mar, representa el recorrido vital de cada persona y la suma de obstáculos y paisajes que determinan su andar. Este concepto, desarrollado a lo largo de varios años, invita a quienes observan la obra a reflexionar sobre la vida como una travesía épica, llena de retos persistentes y momentos de introspección.

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Al abordar su proceso creativo, el artista sostuvo que da prioridad al desarrollo conceptual previo a la materialización de su obra, diferenciándose así de parte del arte contemporáneo, al cual acusa de fabricar significados sobre piezas ya creadas. Declaró que es el concepto lo que otorga trascendencia y sentido a una obra. Con una carrera marcada por 35 años fuera de Colombia, especialmente en Estados Unidos, experimentó con estilos como el ‘pop art’, pero afirma que, en esta etapa, busca transmitir mensajes más profundos y duraderos.

El componente autobiográfico es fundamental en “Destino Final”. El artista relató su conexión familiar con el mar, marcada por la presencia de navegantes y capitanes entre sus ancestros. Indicó que esta influencia le permitió comprender la insignificancia y grandeza del ser humano frente al océano, un sentimiento que se manifiesta de manera simbólica en su propuesta artística. La memoria, por tanto, ocupa un lugar primordial en su trabajo al rescatar historias personales y ancestrales.

En cuanto a la interpretación del público, el artista subrayó que prefiere que la sensibilidad de cada espectador prime sobre interpretaciones guiadas. La intención no es que la obra sea una alegoría de la muerte, sino un homenaje a la aventura de vivir. La imagen del barco roto expuesto en la sala sirve como metáfora de una etapa vital en la que la sinceridad y el propio criterio ganan sobre las expectativas externas.

El recorrido profesional del artista es descrito como arduo y autodidacta, marcado por la constancia y la pasión más que por reconocimientos inmediatos. También advierte a quienes desean incursionar en el arte sobre la necesidad de resistir la crítica y mantenerse perseverantes, pues, señala, se trata de un camino plagado de obstáculos, aunque iluminado ocasionalmente por el éxito.

Finalmente, el creador reflexiona sobre la inmutabilidad del arte como espejo de la condición humana, independiente de la inmediatez y los recursos tecnológicos contemporáneos. Considera que la esencia artística, esa “chispa divina”, permanece indestructible y esencial para la evolución humana.

¿Cuál es el significado del barco encallado en la exposición Destino Final?

El barco encallado, según explicó el artista, actúa como una metáfora de la vida humana. Representa cómo cada persona atraviesa por momentos de calma y de tormenta, desafíos y bellezas, hasta llegar a un punto de máxima transparencia y sinceridad consigo misma. El barco destruido expone sus 'entrañas', evidenciando que en la madurez vital no importa tanto la percepción ajena sino la autenticidad personal y el recorrido vivido.

¿Por qué es importante la memoria personal en la obra Destino Final?

La memoria personal es clave en “Destino Final” porque el artista rescata historias de navegantes y capitanes de su familia, estableciendo un vínculo entre el cosmos marítimo y su propio linaje. Esta relación con el mar y la vida de los marinos se traduce en la obra como una exploración sobre la escala humana ante la inmensidad, y refuerza la dimensión introspectiva y universal del mensaje que busca trasmitir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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