Por: El Espectador

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Las relaciones internacionales de Colombia han tomado un nuevo rumbo con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia. Los anuncios más destacados han girado en torno a la política exterior con Estados Unidos e Israel, mientras que otras decisiones evidencian un giro respecto al gobierno anterior. El canciller Omar Bula será responsable de definir la estrategia diplomática del país para los próximos cuatro años, poniendo énfasis en el desarrollo de los vínculos comerciales con el mundo, de acuerdo con información recogida por El Espectador. No obstante, otra figura sobresale: el vicepresidente José Manuel Restrepo. Antes de asumir el cargo, el presidente lo calificó como su “superministro” y lo comparó con Marco Rubio, quien fue secretario de Estado del expresidente estadounidense Donald Trump.

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José Manuel Restrepo emprendió varias gestiones diplomáticas incluso antes del 7 de agosto, encabezando delegaciones a Washington D. C. y a Perú –esta última para la posesión de Keiko Fujimori–, y recientemente se reunió con el embajador de Colombia en Venezuela designado, Jorge Jaller. Según publicaciones del propio vicepresidente, en estos encuentros se analizaron caminos concretos para reactivar el comercio bilateral con Venezuela, articulando estos esfuerzos con el apoyo de Estados Unidos para incentivar la inversión y afrontar la pobreza.

El protagonismo estadounidense ya se ha hecho evidente. Tras la toma de posesión de De la Espriella, el Departamento de Estado estadounidense anunció un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares para Colombia, destinado a fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional y fomentar el desarrollo económico. Así lo reportó la Presidencia de Colombia en su cuenta oficial.

En el frente con Israel, la meta es restablecer relaciones en materia de seguridad e inteligencia, luego de que el gobierno anterior cortara los lazos y denunciara a Israel por supuestos crímenes en Palestina. El canciller israelí, Gideon Sa’ar, asistió a la posesión de De la Espriella y hubo acercamientos formales, incluyendo la intención de fortalecer la cooperación y construir una nueva embajada en Jerusalén.

Otros cambios incluyen el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, decisión con la que el Ejecutivo colombiano busca revitalizar su relación bilateral con ese país, desestimando la relación previa con la República Saharaui, de acuerdo con los anuncios de la Cancillería.

En materia de personal diplomático, ya se anunciaron los nombres de los nuevos embajadores en México, España, ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque aún falta designar al embajador en Estados Unidos, puesto clave por la relevancia de esa relación bilateral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental por parte de Colombia?

El reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental implica que Colombia deja de apoyar a la República Saharaui y fortalece los lazos diplomáticos y estratégicos con Marruecos. La Cancillería explicó que la decisión responde a una visión de largo plazo y busca servir a los intereses nacionales, marcando un giro respecto a la política exterior previa.

¿Cómo impacta el paquete de ayuda anunciado por Estados Unidos en la nueva política exterior colombiana?

El paquete de USD 1.000 millones anunciado por el Departamento de Estado es una muestra del renovado protagonismo de Estados Unidos en la política exterior de Colombia. Esta ayuda está orientada principalmente al combate contra el crimen organizado transnacional y al desarrollo económico, consolidando una alianza estratégica en el marco de la nueva administración.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

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El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.