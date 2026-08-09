La familia colombiana que murió en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro había viajado a Brasil con un motivo especial: celebrar los 15 años de Laura Manrique, una adolescente que hacía parte del grupo familiar y que también tenía previsto estar el recorrido turístico en la aeronave. El viaje se convirtió en una tragedia luego de que el helicóptero se estrellara este sábado 8 de agosto.

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De acuerdo con el relato de Víctor Manrique, familiar de las víctimas, habían llegado a Brasil el lunes y se trataba de su primer viaje al país. Durante los días de vacaciones recorrieron diferentes lugares turísticos, entre ellos Búzios, y posteriormente se trasladaron a Río de Janeiro para continuar con las actividades que habían planeado.

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El paseo en helicóptero surgió como una de las actividades turísticas que encontraron durante su estadía. Según información recogida por g1, la familia conoció el servicio a través de Instagram y posteriormente hizo la reserva por WhatsApp. La idea era realizar un vuelo panorámico para conocer desde el aire algunos de los paisajes de Río de Janeiro.

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El viaje también tenía una carga emocional para la familia, pues buscaban celebrar junto a Laura una fecha importante en su vida. La adolescente era precisamente una de las tres personas que esperaban para abordar el helicóptero en el segundo turno, mientras que las tres mujeres que finalmente murieron ya habían subido a la aeronave para realizar el primer recorrido.

Víctor recordó los momentos previos a la tragedia y aseguró que la familia estaba disfrutando de sus vacaciones. “Eran personas muy buenas, muy felices y los días anteriores fueron muy felices. Fuimos a Búzios y vinimos todos para Río de Janeiro. Estábamos contentos”, relató al hablar de cómo transcurrieron los últimos días antes del accidente.

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La tragedia ocurrió el sábado 8 de agosto, cuando el helicóptero turístico se estrelló en una zona de mata del Parque Nacional da Tijuca, cerca de la Vista Chinesa, en el sur de Río de Janeiro. Las cuatro personas que viajaban a bordo, entre ellas las tres turistas colombianas y el piloto, murieron. El Cuerpo de Bomberos fue alertado a las 11:11 de la mañana y encontró la aeronave, un Robinson R44 de matrícula PP-MFS, en una zona de vegetación densa y de difícil acceso. El impacto provocó un incendio y los cuerpos quedaron calcinados.

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