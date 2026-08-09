Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro cobró la vida de tres mujeres colombianas que se encontraban de vacaciones en Brasil junto con su familia. De acuerdo con información publicada por El Diario, las víctimas, identificadas como Lida Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique Cubillos, de 37 años; y Sofía Murillo Manrique, de 17 años, realizaban un paseo turístico en helicóptero el sábado 8 de agosto, cuando la aeronave se precipitó en una zona montañosa y boscosa, cerca del mirador Vista Chinesa, en el área del Parque Nacional de Tijuca. El accidente también causó la muerte del piloto brasileño Alessandro Rocha.

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El helicóptero siniestrado era un Robinson R44 con matrícula PP-MFS, reconocido por ser utilizado en vuelos panorámicos para turistas. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, la emergencia fue reportada poco después de las 11:00 de la mañana. Cerca de cuarenta bomberos y once vehículos participaron en la operación de rescate. Las tareas para recuperar los cuerpos y controlar el incendio generado tras el impacto resultaron especialmente complejas por las pendientes, el terreno de difícil acceso y la vegetación. Los organismos de socorro debieron emplear técnicas con cuerdas y equipos especiales para llegar al lugar exacto del impacto del helicóptero.

Las tres colombianas hacían parte de un grupo familiar de seis personas que había viajado a Brasil por vacaciones, con la celebración de unos 15 años dentro de las motivaciones del viaje. Debido a la capacidad limitada del aparato, los integrantes de la familia debían hacer el recorrido en dos turnos. Cubillos, Manrique y Murillo abordaron el primer vuelo, mientras que los otros tres familiares permanecieron en tierra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó el fallecimiento de las connacionales y, a través de la cónsul Diana Páez, informó que el Consulado colombiano en Río de Janeiro acompaña a los familiares en Brasil, coordinando también con Defensa Civil, Policía y bomberos locales. La cancillería ofrece orientación ante los trámites que deberán adelantarse después del accidente, y mantiene el contacto con las autoridades brasileñas en el marco de la investigación.

Las causas del accidente aéreo aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) y la Policía Civil de Brasil. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió en los últimos momentos del vuelo y esclarecer las razones detrás del siniestro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de helicóptero turístico en Río de Janeiro?

Las víctimas eran tres mujeres colombianas, miembros de una misma familia que disfrutaba de unas vacaciones en Brasil. Fueron identificadas como Lida Rocío Cubillos, Wendy Manrique Cubillos y Sofía Murillo Manrique. Además, falleció el piloto brasileño Alessandro Rocha mientras realizaban un paseo panorámico en helicóptero en Río de Janeiro.

¿Qué está investigando Cenipa tras la caída del helicóptero en Río?

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de Brasil investiga las causas por las cuales el helicóptero Robinson R44 se precipitó en una zona de difícil acceso cerca de Vista Chinesa. Las autoridades buscan esclarecer los detalles del accidente y determinar qué ocurrió durante los momentos finales del vuelo turístico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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