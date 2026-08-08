Este sábado 8 de agosto, un helicóptero que hacía un vuelo panorámico turístico se estrelló en una zona de mata del Parque Nacional da Tijuca, cerca de la Vista Chinesa, en la zona sur de Río de Janeiro, Brasil.

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Las cuatro personas que viajaban a bordo fallecieron, según recogió O Globo. Entre las víctimas se encuentran tres turistas colombianas de una misma familia y el piloto de la aeronave.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro fue alertado a las 11:11 de la mañana. La aeronave, un Robinson R44 con matrícula PP-MFS, operado por la empresa Voos Rio Panoramico e Serviços Aeronáuticos Ltda., cayó en un área de vegetación densa, escarpada y de difícil acceso, explicó el mismo medio. El impacto provocó un incendio, situación que provocó que los cuerpos de las víctimas quedaran calcinados.

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G1 identificó a las víctimas como el piloto Alessandro Rocha y las pasajeras colombianas Rocio Cubillos, Sofia Murillo y Wendy Manrique. Rocha tenía alrededor de 20 años de experiencia como instructor de ultraligeros y helicópteros, según el portal brasileño.

Al menos cuatro personas murieron al caer un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso en la región de Vista Chinesa, en el barrio de Alto da Boa Vista, en la ciudad de Río de Janeiro, sureste de #Brasil, informaron los bomberos. Las autoridades confirmaron cuatro… pic.twitter.com/2KQBldbRlE — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 8, 2026

Las primeras versiones indican que las tres mujeres formaban parte de un grupo familiar de seis personas que viajó a Brasil para celebrar el cumpleaños número 15 de una adolescente del núcleo familiar. El helicóptero solo podía transportar a tres pasajeros además del piloto. Por esa razón, el grupo se dividió: Rocio Cubillos, Wendy Manrique y Sofia Murillo abordaron el vuelo que terminó en accidente.

La adolescente que cumplía años y los demás familiares debían tomar un segundo vuelo, el cual no llegó a despegar, recogió O Globo.

El paseo contratado era un sobrevuelo panorámico de aproximadamente 20 minutos con las puertas de la aeronave abiertas. El grupo pagó 2.550 reales brasileños por el servicio (un poco más 1’500.000 pesos colombianos), de acuerdo con el comprobante de pago al que tuvo acceso el mismo diario. El itinerario incluía puntos turísticos de Río de Janeiro, entre ellos la Floresta da Tijuca, zona donde ocurrió el siniestro.

El Cuerpo de Bomberos movilizó alrededor de 40 militares, 11 patrullas y cuatro unidades policiales. También participaron equipos especializados en combate de incendios forestales y las labores de rescate se dificultaron por la topografía del terreno.

La Policía Civil de Río de Janeiro y las autoridades aeronáuticas abrieron investigación para determinar las causas del accidente.

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