A pesar de que hay figuras que dejan en alto a Colombia en Europa, un caso inaudito y vergonzoso se presentó con un ciudadano del país en Polonia y quedó en evidencia recientemente.

Sigue a PULZO en Discover

Las autoridades del gobierno polaco ordenaron la inmediata expulsión territorial de un colombiano de 34 años luego de detectarse una grave falta cometida en instalaciones históricas de un museo, según medios europeos.

El visitante hizo el saludo nazi durante su recorrido por el emblemático complejo de Auschwitz-Birkenau, lugar donde perecieron aproximadamente 1,1 millones de personas víctimas del Holocausto.

Representantes de la fuerza pública evaluaron el ademán como una explícita promoción pública del nazismo y un ultraje inaceptable al monumento memorial de las víctimas.

Lee También

El ciudadano colombiano en Polonia residía y desarrollaba labores en la región de Wielkopolska, desplazándose al recinto conmemorativo a mediados de julio para la visita.

Según los reportes oficiales de los entes policiales, el sujeto posó realizando la seña fascista mientras le solicitó a un acompañante registrar la escena fotográfica.

El personal de seguridad privada del museo detectó el comportamiento delictivo e intervino rápidamente, entregando las actuaciones correspondientes a los efectivos de la policía estatal.

Los agentes del orden imputaron formalmente al visitante por “promover públicamente el nazismo” y ultrajar la memoria histórica, ejecutando su arresto el miércoles 29 de julio.

Las unidades investigativas incautaron el teléfono móvil utilizado para capturar las imágenes, empleando el dispositivo electrónico como prueba material fundamental durante el proceso judicial.

Tras la detención, los organismos judiciales traspasaron al imputado ante la Guardia Fronteriza de Polonia para hacer efectiva su deportación inmediata del territorio nacional.

El sancionado aceptó una sanción económica de 2.000 zlotys, equivalentes a 460 euros (cerca de un millón 680 mil pesos), para resolver la responsabilidad penal derivada de su conducta irregular.

Adicionalmente, los estamentos migratorios aplicaron una restricción administrativa que prohíbe el acceso del sancionado a Polonia y a todo el espacio Schengen durante cinco años.

La legislación penal polaca contempla castigos estrictos contra la difusión de ideologías totalitarias, sancionando estos actos con multas e incluso dos años de prisión.

De esta forma, las autoridades reafirmaron su política de tolerancia cero frente a faltas de respeto cometidas en lugares consagrados a la memoria histórica.

¿Por qué es prohibido el saludo nazi en Europa?

La prohibición del saludo nazi en Europa responde al compromiso institucional de prevenir el resurgimiento de ideologías totalitarias y proteger la memoria histórica de las víctimas del Holocausto.

El marco normativo europeo considera este gesto un símbolo de odio, discriminación y violencia sistemática que atenta directamente contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Diversas naciones europeas han tipificado penalmente la exhibición pública de símbolos nacionalsocialistas para salvaguardar el orden democrático y la convivencia pacífica entre sus ciudadanos.

En Alemania, el Código Penal castiga severamente la difusión de propaganda y la utilización de distintivos de organizaciones inconstitucionales, incluyendo el ademán fascista con la mano levantada.

La legislación penal austríaca prohíbe de forma explícita la apología del nazismo, imponiendo sanciones que abarcan desde multas económicas elevadas hasta penas privativas de la libertad.

De igual forma, en Polonia el ordenamiento jurídico sanciona la promoción pública de regímenes fascistas o totalitarios, especialmente en sitios de memoria histórica consagrados al recuerdo de las víctimas.

El Consejo de Europa y la Unión Europea promueven directrices para combatir el racismo, la xenofobia y el discurso de odio en el continente.

Estas regulaciones buscan evitar la banalización de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nacionalsocialista alemán.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que la restricción de estos símbolos no vulnera la libertad de expresión protegida institucionalmente.

El tribunal considera que incitar al odio o glorificar regímenes genocidas constituye un abuso del derecho que destruye los valores democráticos fundacionales de las naciones.

Por consiguiente, los organismos policiales y judiciales europeos actúan con contundencia deteniendo y expulsando a quienes realicen tales gestos en espacios públicos o monumentos conmemorativos.

La aplicación rigurosa de estas leyes garantiza que Europa mantenga una postura firme de tolerancia cero frente al extremismo y la exaltación del fascismo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.