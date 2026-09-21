Por: France 24

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Un dramático suceso se vivió en el trayecto del equipo de fútbol Real Valladolid, cuando los jugadores y el personal del club descubrieron a un adolescente marroquí escondido debajo del autobús en el que se trasladaban desde Ceuta, una ciudad autónoma española ubicada en el norte de África, hasta la península ibérica. Todo ocurrió la madrugada de este lunes, luego de que el Valladolid regresara a su ciudad tras disputar un encuentro de la segunda división en el estadio del Ceuta, como informó la emisora ‘Radio Valladolid’.

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La situación salió a la luz después de varios kilómetros de viaje, cuando los deportistas comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del eje trasero del vehículo. Aprovechando una parada en un área de servicio, revisaron y hallaron al joven aferrado a las ruedas. El joven, que estaba exhausto y visiblemente herido, cayó al suelo apenas fue descubierto. Jorge Santiago, portavoz del Real Valladolid, relató a ‘Radio MARCA’ que "el chico sale, más que sale, cae, porque la verdad que estaba bastante magullado y con bastante mala pinta en ese momento".

El reciente episodio generó una fuerte conmoción entre los presentes, quienes reconocieron el alto riesgo de que el joven hubiera perdido la vida por la extrema peligrosidad del intento. "Podría ser el chico que se hubiera cansado de estar agarrado ahí y que le hubieran fallado las fuerzas y desgraciadamente le hubiéramos atropellado con nuestro autobús", explicó el portavoz del club, citado por ‘Radio Valladolid’.

El adolescente había permanecido oculto bajo el bus desde Ceuta, cruzando en ferry hacia la península ibérica antes de recorrer un centenar de kilómetros en carretera hasta ser hallado y pedir auxilio. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia AFP, miembros del club asistieron al menor, ofreciéndole agua, comida y ropa, en tanto esperaban la llegada de la Guardia Civil, la autoridad encargada de la seguridad civil en España. Finalmente, los agentes se hicieron cargo del joven, y el equipo continuó su camino hacia Valladolid.

Este episodio no es aislado. Según informes recogidos por AFP y medios locales, en los últimos años se ha reportado el caso de inmigrantes que buscan llegar a la península desde Ceuta escondiéndose en vehículos, transitando el estrecho de Gibraltar. Especialmente destacable fue la entrada masiva de miles de inmigrantes marroquíes entre el 30 y 31 de julio, la mayoría de los cuales regresó poco después, aunque muchos permanecieron en Ceuta, donde la situación social se ha tensionado y existen manifestaciones frecuentes de los habitantes locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué riesgos enfrenta un inmigrante al esconderse bajo un autobús en movimiento?

De acuerdo con los testimonios recogidos por ‘Radio MARCA’ y ‘Radio Valladolid’, un inmigrante que viaja escondido bajo un autobús se expone a graves peligros, como lesiones físicas por el movimiento del vehículo, agotamiento extremo y el riesgo de caer a la carretera. El caso del joven marroquí evidenció que este tipo de travesías pueden resultar fatales, tanto por las condiciones durante el trayecto como por la posibilidad de un accidente.

¿Qué está pasando con la inmigración en Ceuta hacia la península ibérica?

Según la información entregada por la agencia AFP y medios locales, en los últimos años se han intensificado los intentos de inmigrantes por pasar de Ceuta a la península ibérica, sobre todo escondidos en vehículos. Episodios como la masiva entrada de migrantes desde Marruecos han generado tensiones y manifestaciones de la población local, que reclama una vuelta a la normalidad ante el deterioro de la situación migratoria en Ceuta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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