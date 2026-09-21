Por: El Espectador

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La XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación, celebrada el 28 de mayo en Barcelona, representó un momento clave para impulsar una agenda educativa común en la región. El encuentro, respaldado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), permitió consolidar una visión compartida frente a los grandes retos de los sistemas educativos en Iberoamérica. En este contexto, la conferencia se enfocó en la cooperación internacional como herramienta para coordinar respuestas efectivas y avanzar hacia prioridades colabora­tivas en temas de relevancia regional.

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Desde hace décadas, estas conferencias han sido uno de los principales espacios de gobernanza y coordinación entre gobiernos iberoamericanos, según datos recogidos en el propio artículo. Sus declaraciones han trascendido el ámbito institucional, ya que orientan las políticas públicas e impulsan la toma de compromisos de alto nivel. La coyuntura actual, marcada por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas, da a estos encuentros un valor estratégico, pues permiten armonizar agendas nacionales y construir consensos alrededor de temas prioritarios.

Entre los acuerdos destacados figuran el impulso a la Estrategia Iberoamericana de Educación, centrada en inclusión, equidad, inteligencia artificial (IA), prevención y capacidad de respuesta ante emergencias en los centros educativos. Para guiar las acciones futuras, se aprobaron tres documentos clave: una guía para la prevención y gestión de emergencias en centros educativos, una hoja de ruta para fortalecer la formación profesional y una guía sobre uso de IA en educación. Estos textos buscan fortalecer la respuesta de los sistemas educativos, promoviendo respuestas más inclusivas e innovadoras, de acuerdo con la declaración de Barcelona.

En cuanto a la formación profesional, la región enfrenta el reto de incorporar a cerca de 160 millones de jóvenes a sistemas de capacitación flexibles, que reconozcan competencias adquiridas y favorezcan la empleabilidad. Por otro lado, la gestión del riesgo ante emergencias y desastres es una preocupación central, requiriendo marcos de actuación y coordinación multisectorial para garantizar el derecho a la educación, incluso en crisis.

Uno de los temas más innovadores tratados fue la incorporación de la IA, que sólo hasta este encuentro ha cobrado verdadero protagonismo en la agenda educativa. De acuerdo con la declaración final, la IA no solo está presente en las aulas, sino que se proyecta como elemento transformador en la gobernanza y gestión pública educativa. El documento aprobado en Barcelona enfatiza la necesidad de orientar políticas hacia el uso responsable y seguro de la IA, priorizando la resolución de problemas como el abandono escolar o la inclusión. En síntesis, la conferencia reafirmó que el desarrollo educativo requiere colaboración internacional, solidaridad y responsabilidad compartida para afrontar la complejidad de los desafíos actuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acuerdos clave sobre inteligencia artificial en educación se adoptaron en la XXIX Conferencia Iberoamericana?

La declaración de Barcelona marcó un hito al incluir la inteligencia artificial en siete ocasiones, con énfasis en tres acuerdos centrales: la promoción de marcos comunes para un uso responsable y seguro de la IA, la elaboración de una guía práctica para su incorporación ética en los sistemas educativos y su introducción como eje principal en la futura Estrategia Iberoamericana de Educación, de acuerdo con los documentos aprobados en la conferencia.

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en los sistemas educativos iberoamericanos?

Según la conferencia y la Organización de Estados Iberoamericanos, la cooperación internacional es fundamental para abordar, de forma coordinada, los desafíos regulatorios, éticos y técnicos que enfrentan los sistemas educativos de la región. Solo mediante el trabajo conjunto es posible fortalecer capacidades nacionales, compartir buenas prácticas y construir políticas públicas más innovadoras, inclusivas y sostenibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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