Por: El Espectador

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La granola de doble chocolate con coco y chía es una alternativa saludable que puede preparar en casa de manera sencilla, usando ingredientes naturales y controlando la calidad de cada componente. Esta receta, de acuerdo con la información entregada, mezcla la avena en hojuelas sin gluten, frutos secos, coco rallado sin azúcar, semillas de chía, azúcar de coco, sal marina y cacao en polvo. Todos estos elementos se combinan primero en un procesador de alimentos, lo que ayuda a integrar los sabores y aportar una textura homogénea. La miel de abeja, previamente calentada hasta estar líquida y tibia, se vierte sobre esta mezcla seca y, tras integrar bien, la preparación se extiende en una bandeja para hornear.

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El proceso en el horno es fundamental para lograr el punto crujiente y dorado característico de una buena granola. El horneado recomendado es entre 17 y 24 minutos a 171 °C, removiendo a la mitad para obtener una cocción pareja. Al enfriar, se puede agregar el chocolate oscuro vegano picado, dando el toque final y una textura aún más interesante. Esta granola puede conservarse en un recipiente hermético durante aproximadamente dos semanas, lo que la convierte en una opción práctica tanto para el desayuno como para un snack ocasional.

Según el contexto relatado en el texto original, la granola nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX como un alimento saludable a base de avena horneada. A lo largo de los años, su popularidad trascendió fronteras y cada cultura fue adaptando la receta usando ingredientes de su entorno, convirtiéndola en un básico indispensable en las despensas. El agregado de chocolate, particularmente al incorporar tanto cacao en polvo como trozos de chocolate oscuro, no solo realza el sabor, sino que, según afirman los conocedores, su aroma al salir del horno puede mejorar el ánimo.

Preparar granola casera ofrece la ventaja de decidir qué ingredientes utilizar, aportando control sobre la cantidad de azúcar o tipo de frutos secos. Además, es una forma económica de mantener siempre a la mano una preparación saludable, crujiente y adaptada al gusto personal. Quienes disfrutan de la cocina, podrían experimentar con diferentes combinaciones o incluso compartir sus propuestas gastronómicas, como lo sugiere la editora Tatiana Gómez Fuentes de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la granola de doble chocolate con coco y chía paso a paso?

Para preparar esta granola, debe mezclar avena en hojuelas sin gluten, frutos secos, coco rallado, semillas de chía, azúcar de coco, sal marina y cacao en polvo. Luego agregue miel de abeja líquida, mezcle bien y extienda en una bandeja para hornear. Hornee a 171 °C entre 17 y 24 minutos, revolviendo a la mitad. Al enfriar, agregue el chocolate picado. Guarde en envase hermético por dos semanas.

¿Cuál es la historia de la granola y por qué es tan popular?

La granola nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX, inicialmente pensada como un alimento saludable elaborado con avena horneada. A través de los años, cada cultura la adaptó y hoy es un alimento básico, reconocido por su practicidad y versatilidad. Su popularidad se debe tanto a su sabor como a la posibilidad de adaptar los ingredientes según el gusto y necesidad de cada persona.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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