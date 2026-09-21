Por: EL PILON SA

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La octava versión de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, organizada por el medio de comunicación El Pilón, llegó a su fin después de varios días en los que propios y visitantes disfrutaron de una variada muestra de sabores representativos de la región. Esta edición, que fue considerada exitosa por los organizadores, estuvo especialmente marcada por el emotivo reconocimiento a Fidelina Redondo, reconocida por su larga trayectoria como dulcera y por su aporte en la preservación de las tradiciones culinarias locales.

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Durante el evento, diversas actividades permitieron que la comunidad se acercara a la gastronomía local desde distintas perspectivas, combinando la exhibición de platos con presentaciones artísticas. Las muestras gastronómicas estuvieron acompañadas de intervenciones musicales, generando una atmósfera festiva y familiar en cada una de las jornadas.

Uno de los momentos más esperados fue el concurso de dulces típicos, que premió la creatividad y el sabor de las recetas tradicionales. En esta competencia, Graciela Martínez se destacó como la ganadora principal gracias a su dulce de queso, el cual captó la atención tanto del jurado como de los asistentes por su sabor auténtico y presentación. Según El Pilón, este galardón busca visibilizar el talento de quienes, generación tras generación, mantienen vivas las costumbres gastronómicas de la región.

El Pilón de Oro, premio reservado para el mejor plato presentado durante la feria, fue otorgado al restaurante Donde Siempre. Su propuesta titulada ‘Los juegos de siempre’ conquistó a los jueces por el rescate de sabores de antaño y el juego de texturas típicas de la cocina local.

En palabras de los organizadores, esta octava edición de Nuestro Sabor logró fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo por la gastronomía regional. Además, el evento se consolidó como una plataforma para el reconocimiento de personajes como Fidelina Redondo, cuya trayectoria fue resaltada por preservar la esencia de los dulces artesanales y transmitir este saber a nuevas generaciones. Así, la feria cerró con la satisfacción de haber acercado a la comunidad a sus raíces culinarias y fomentado el intercambio de saberes en torno a la tradición y la innovación gastronómica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue la ganadora del concurso de dulce típico en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor?

La ganadora del concurso de dulce típico en la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor fue Graciela Martínez, quien presentó un dulce de queso que resaltó por su autenticidad y sabor, de acuerdo con información publicada por El Pilón.

¿Por qué fue homenajeada Fidelina Redondo en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor?

Fidelina Redondo fue homenajeada durante la feria por su larga trayectoria como dulcera y por su importante papel en la preservación de las tradiciones culinarias y dulces artesanales de la región, reconociéndola como un referente de la gastronomía local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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