Por: El Espectador

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La cocina latinoamericana se caracteriza por la variedad de sabores, ingredientes y preparaciones prácticas, ideales para quienes buscan platos fáciles pero muy sabrosos. Una de las recetas destacadas en esta categoría es la de pechuga con queso y salsa de tomate, una alternativa completa, sencilla y perfecta para compartir en una comida ligera, acompañada con una ensalada de tomate cherry, como sugiere el texto.

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De acuerdo con los detalles específicos proporcionados, la preparación no requiere elaboraciones complicadas y está pensada para dos porciones, con un tiempo total en la cocina de 45 minutos: 20 minutos para alistar todos los ingredientes y 25 minutos para la cocción. Se utilizan productos comunes en cualquier hogar: pechuga de pollo, quesos mozzarella y parmesano, avena molida, condimentos —como paprika, ajo en polvo, sal y pimienta—, huevos, aceite de oliva y mantequilla.

Resulta interesante la manera en que la receta fusiona costumbres tradicionales de empanizado, sustituyendo el pan rallado por avena molida mezclada con las especias, lo que aporta una textura especial. Cada filete de pechuga se recubre primero con esta mezcla de avena, pasa por huevo batido y, finalmente, por queso parmesano. El resultado es una capa crujiente y dorada, lograda al dorar las piezas en una sartén con aceite de oliva y mantequilla, lo que intensifica su sabor y jugosidad.

La salsa es el toque fundamental: el proceso inicia con un sofrito clásico de ajo y cebolla blanca en aceite de oliva, al que se añade tomate chonto rallado, sal, pimienta y hojas de albahaca. Esta mezcla se cocina a fuego medio hasta que logre una textura espesa. Culmina el plato al verter la salsa sobre el pollo ya dorado, añadir queso mozzarella y más parmesano encima y tapar a fuego bajo, hasta que los quesos se funden, rematando con un poco de albahaca fresca.

La invitación final, extendida a las personas aficionadas a la cocina y que desean compartir sus propias creaciones culinarias, aparece firmada por Tatiana Gómez Fuentes y apunta a fortalecer la interacción entre lectores y la comunidad gastronómica, brindando un espacio para nuevas recetas y propuestas.

¿Cómo se prepara la pechuga de pollo con queso y salsa de tomate paso a paso?

La preparación comienza con la elaboración de una salsa de tomate, cocinando ajo y cebolla blanca en aceite de oliva, agregando tomate rallado, sal, pimienta y albahaca, cocinando hasta espesar. Luego, cada filete de pechuga pasa por una mezcla de avena molida con especias, huevo batido y queso parmesano, para dorarlo en sartén. Finalmente, se cubre el pollo con la salsa caliente, queso mozzarella y más parmesano, dejando que los quesos se derritan antes de servir con albahaca fresca.

¿Cuáles son los ingredientes principales para preparar pechuga con queso y salsa de tomate?

Para esta receta se requiere pechuga de pollo, queso parmesano, queso mozzarella, avena molida, paprika, ajo en polvo, sal, pimienta, huevo, aceite de oliva, mantequilla, tomates chontos, cebolla blanca, ajo fresco y hojas de albahaca, todos combinados para dar textura y sabor a este plato práctico y delicioso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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