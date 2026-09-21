Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

“Te prometo un bosque” surgió a partir de una intensa experiencia personal relacionada con la ecoansiedad, especialmente marcada por la crisis ambiental en la Amazonía y el incremento de la deforestación, según contó su creador en una entrevista con El Espectador. Aquello sucedió después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, lo que impulsó la necesidad de explorar formas de actuar ante una realidad abrumadora. Sin embargo, la llegada de su hijo, Silván, fue el motor decisivo. El asombro constante en los ojos de su hijo lo llevó a replantear la forma en que se abordan los relatos sobre el cambio climático, decidiendo que estas historias podrían construirse desde la admiración y no necesariamente desde la tragedia.

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El salto de la idea al formato de pódcast fue natural cuando el autor comprendió que lo que estaba escribiendo era, en esencia, una carta dirigida a Silván, así como a los niños y niñas nacidos en este tiempo de incertidumbre frente al futuro. De acuerdo con lo mencionado en la fuente, se eligió un lenguaje sencillo, accesible e íntimo, que lograra acercar los complejos temas ambientales a la curiosidad y entendimiento de los pequeños; aunque la profundidad de los asuntos tratados puede desafiar incluso a oyentes adultos. Tembe Laboratorio Sonoro aportó su experiencia para desarrollar la obra, la cual se sitúa en una finca de Choachí, escenario desde el que surgen los temas: el subsuelo, los procesos naturales, los alimentos silvestres, las aguas subterráneas y los bosques, entre otros. En cada capítulo se invita a expertos, personas cercanas capaces de explicar estas realidades, pero manteniendo el formato epistolar, lo que refuerza la cercanía del relato.

Parte esencial del proyecto es la voz de Silván, quien aparece en las conversaciones y recorridos por la finca, aportando espontaneidad y frescura documental. El podcast no se centra exclusivamente en preocupaciones ambientales sino en las preguntas genuinas que surgen de la curiosidad de los niños, complementadas por la integración natural de la tecnología en sus vidas. Aunque los temas tratados pueden parecer complejos, el objetivo es invitar tanto a niños como a adultos a descubrir o redescubrir el asombro, apreciando lo invisible y misterioso del mundo, y cultivando una espiritualidad laica nacida del respeto por lo que no se ve.

El creador de “Te prometo un bosque” proviene de las ciencias sociales y desde ahí su propósito ha sido siempre narrar y educar. A través de la narración, reconoce la dificultad actual de contar historias en un contexto saturado de información y relatos sobre el colapso, y señala que la clave para el futuro puede residir en dejarse sorprender por el mundo, especialmente desde la mirada infantil.

¿Cuál es el enfoque principal del pódcast “Te prometo un bosque” y a quién está dirigido?

El enfoque principal del pódcast “Te prometo un bosque” es abordar temáticas ambientales desde una perspectiva cercana, sencilla y llena de asombro, dirigida principalmente a los niños y niñas, aunque también busca conectar con el niño interior de cada persona adulta. El formato de carta e historias basadas en experiencias cotidianas permite que complejos procesos naturales sean accesibles y estimulantes, promoviendo una reinterpretación de la relación de los oyentes con el entorno natural.

¿Por qué el asombro es importante para la narrativa ambiental en “Te prometo un bosque”?

El asombro es fundamental en la narrativa de “Te prometo un bosque” porque fomenta una conexión genuina con el mundo natural, invitando a ver la realidad con reverencia hacia lo invisible y misterioso. Según lo expresado por el autor en El Espectador, este tipo de mirada permite construir historias ambientales que no se centran solo en la crisis, sino en las posibilidades, facilitando que tanto niños como adultos se acerquen a la naturaleza desde la curiosidad y el aprendizaje constante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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