Por: France 24

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La Radio Nacional de Colombia vivió una transformación notable a partir del 18 de agosto, cuando Inravisión, el sistema de medios públicos, ordenó la suspensión de su programación hablada para rediseñar la parrilla de contenidos. Esta medida implicó, inicialmente, que solo se transmitiera música programada desde Bogotá. El 7 de septiembre, las emisoras regresaron al aire con el nombre de Emisoras de Reconciliación, pero se eliminó el informativo diario, alterando la dinámica informativa en 74 frecuencias, incluidas las 20 Emisoras de Paz. Estas últimas, creadas tras el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían la misión de incluir a comunidades de territorios previamente afectados por el conflicto armado.

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De acuerdo con France 24, la decisión ocasionó preocupación entre quienes hacen parte de estos medios, ya que las emisiones dejaron de tener alcance nacional y se concentraron en el ámbito local. Voces que pidieron reserva de identidad manifestaron temor porque esta restricción limita el intercambio de testimonios y experiencias regionales. Según Inravisión, el objetivo es fortalecer contenidos pedagógicos sobre el acuerdo y su implementación con énfasis en las realidades de cada región. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y la libertad de expresión advirtieron de un silenciamiento que afecta la voz de las comunidades y pone en riesgo a periodistas y operadores radiales.

Jessica Molano Vivas, periodista de una emisora de paz del Cauca, relató a France 24 la importancia de estas estaciones para educar sobre el acuerdo de paz y visibilizar a los habitantes de zonas apartadas. Angie Góngora Rozo, comunicadora social vinculada a Inravisión en el Valle del Cauca, resaltó el papel de las emisoras como puente para que las comunidades narren sus realidades y comprendan el proceso de paz. Ambas enfatizan que estos espacios permiten exponer proyectos sociales y comunitarios que no aparecen en medios comerciales, ayudando a recuperar el tejido social en regiones golpeadas por la violencia.

La suspensión provisional generó tensiones adicionales. Según Inravisión, 16 emisoras reiniciaron actividades bajo el nuevo nombre, mientras cuatro permanecieron fuera del aire por falta de trámites legales. Jessica Molano expresó su preocupación por la estigmatización, ya que presentar a las emisoras como "clandestinas" afecta la seguridad de quienes trabajan allí, especialmente en territorios donde persiste el conflicto. Además, políticos etiquetaron a las emisoras como instrumentos de propaganda de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), situación que incrementó los riesgos para los comunicadores. Organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Defensoría del Pueblo reclamaron que cualquier cambio en la programación respete el enfoque territorial y los compromisos del acuerdo de paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la suspensión de las Emisoras de Paz en Colombia genera preocupación entre periodistas y defensores de derechos humanos?

La suspensión de las Emisoras de Paz causó inquietud debido a que dejó sin voz a comunidades en territorios históricamente afectados por la violencia, interrumpiendo la difusión de historias y procesos locales. Los comunicadores también experimentaron temor por discursos que los tildan de ilegítimos o vinculados a actores armados, lo cual aumenta su riesgo en zonas de conflicto. Organizaciones como FLIP alertaron sobre la vulneración al derecho a la libertad de expresión y la posible estigmatización de quienes lideran estos proyectos.

¿Qué papel cumplen las Emisoras de Paz en la implementación del acuerdo de paz en Colombia?

Según testimonios recogidos por France 24, estas emisoras cumplen una función pedagógica clave al difundir información sobre la implementación del acuerdo de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto. Además, ofrecen un espacio para que las comunidades narren sus propias realidades, muestren iniciativas productivas y sociales y participen activamente en la reconstrucción del tejido social, aspectos que difícilmente encuentran eco en medios comerciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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