Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó mediante el decreto 1374 del 9 de septiembre de 2026 el nombramiento del general retirado Jorge Andrés Zuluaga como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta decisión representa un giro significativo en la jefatura de este organismo estratégico del Estado.

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Jorge Andrés Zuluaga cuenta con un recorrido amplio dentro del Ejército Nacional de Colombia, donde ha ocupado puestos clave ligados a la inteligencia militar. En su hoja de vida se destaca el paso como segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano y su rol como comandante al frente de la Regional de Inteligencia Militar número 5. Además, fue director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), un cargo esencial para la seguridad nacional. Dentro de su experiencia internacional, Zuluaga se desempeñó como asesor militar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos. Su formación en inteligencia también recibió impulso en ese país norteamericano, lo que fortaleció su perfil dentro del ámbito castrense y diplomático.

Uno de los hitos más notorios en la carrera de Zuluaga fue su participación en la Operación Jaque, realizada en junio de 2008, donde 15 personas fueron rescatadas del secuestro perpetrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sin embargo, la vida profesional del general retirado se vio salpicada por controversias, especialmente a raíz del escándalo conocido como “Operación Andrómeda”. En este caso, salió a la luz la existencia de una central de inteligencia militar encubierta bajo la fachada de un restaurante en el barrio Galerías de Bogotá. Un sargento primero afirmó haber participado en esa central y detalló que más que interceptaciones telefónicas, allí se recopilaban datos, correos electrónicos y conversaciones de chat.

Presuntamente, los blancos de estas actividades fueron organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes de la oposición y funcionarios involucrados en el proceso de paz con las Farc en La Habana. Según El Espectador, la justicia no ha logrado una resolución definitiva sobre este caso más de diez años después, mientras que Zuluaga siempre negó cualquier irregularidad y recalcó que todo lo ocurrido se ajustó a la legalidad.

Su historial incluye, además, cuestionamientos por una supuesta vinculación a una ejecución extrajudicial cometida en 2004, donde militares ya confesaron su implicación y mencionaron directamente a Zuluaga ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el contexto del esclarecimiento de crímenes contra la Unión Patriótica (UP).

¿Cuál es la trayectoria del general Jorge Andrés Zuluaga en inteligencia militar?

Zuluaga ha dedicado gran parte de su vida a la inteligencia militar, ocupando cargos tanto en la Escuela de Inteligencia Charry Solano como en la Regional de Inteligencia Militar No. 5 y la Central de Inteligencia Técnica del Ejército. Su participación en la Operación Jaque y su experiencia internacional como asesor ante la OEA en Estados Unidos refuerzan su experticia en el campo.

¿Qué fue la Operación Andrómeda y por qué involucró al general Zuluaga?

La Operación Andrómeda consistió en una central de inteligencia militar encubierta en Bogotá. Un testigo aseguró que allí se interceptaban datos y comunicaciones de organizaciones sociales y actores políticos. El general Zuluaga fue vinculado mediáticamente a la operación, aunque él siempre negó cualquier conducta ilegal y afirmó que se actuó conforme a la norma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.