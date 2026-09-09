Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó, mediante el decreto 1373 del 9 de septiembre, una serie de "misiones especiales" asignadas a su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Este movimiento administrativo define el rol protagónico que Restrepo tendrá en el nuevo gobierno, ya que pasará a coordinar y articular aspectos clave como la modernización, simplificación e interoperabilidad de la estructura gubernamental. Según se explica en el propio decreto, Restrepo asumirá la supervisión de iniciativas de interés nacional en áreas como la transformación del Estado, educación, manejo de recursos estratégicos, seguridad energética, competitividad e integración de Colombia en el escenario internacional, entre otras. Toda esta información está respaldada por el contenido publicado por El Espectador.

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La normativa, que se difunde apenas poco más de un mes después de la posesión presidencial, concreta lo que De la Espriella mencionó desde el inicio de su mandato: Restrepo sería su equivalente a "Marco Rubio", funcionando como su cara ante delegaciones oficiales en el exterior y como una suerte de "superministro" con incidencia directa en la reestructuración estatal. Así, la reducción del tamaño del Estado, una de las promesas de campaña, comienza a materializarse con este decreto.

Entre las tareas especiales, una de las más relevantes es la implementación de la llamada "Estrategia Talento ColombIA". Esta iniciativa busca conectar la formación de talento humano con la economía basada en el conocimiento, desarrollando competencias requeridas por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, a la vez que fomenta la exportación de servicios. El vicepresidente también tiene el encargo de dinamizar proyectos relacionados con recursos estratégicos, como la generación y transmisión de energía, hidrocarburos, minerales críticos y energías renovables, de acuerdo con El Espectador.

Otra misión de alto impacto es la organización de las "Semanas Milagro" o "Milagro Weeks". Estas jornadas están orientadas a la internacionalización de la economía nacional mediante la atracción, facilitación y materialización de inversiones estratégicas, impulsando los denominados Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) y la participación de Colombia en las cadenas globales de valor, todo con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico.

Recientemente, Restrepo fue designado como "padrino" de Caldas en la reconstrucción posdesastre y se prepara para representar al país ante las Naciones Unidas. Su agenda internacional y el empoderamiento institucional que le confiere el decreto perfilan un vicepresidente con amplias facultades en el entramado gubernamental y la política exterior.

¿Cuáles son las funciones principales que el decreto 1373 asigna al vicepresidente José Manuel Restrepo?

El decreto 1373 encarga a José Manuel Restrepo, como vicepresidente, la coordinación de la modernización e interoperabilidad del Estado, la implementación de la "Estrategia Talento ColombIA" para fortalecer las competencias en inteligencia artificial, así como la atracción de inversiones estratégicas mediante las "Semanas Milagro". Además, liderará proyectos sobre recursos energéticos y representará a Colombia en delegaciones oficiales y espacios internacionales.

¿Qué son las "Semanas Milagro" y cuál es su objetivo en la política del gobierno De la Espriella?

Las "Semanas Milagro" son jornadas enfocadas en la internacionalización de la economía colombiana, orientadas a atraer, facilitar y acelerar inversiones tanto nacionales como extranjeras. Su objetivo principal es integrar al país en las cadenas globales de valor y dinamizar proyectos estratégicos, apostando por el fortalecimiento económico y la inserción de Colombia en el mercado internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.