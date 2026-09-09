El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, terminó su visita oficial a Colombia con un encuentro de carácter más privado: compartió una cena en la casa del presidente Abelardo de la Espriella, en Barranquilla.

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El propio mandatario reveló el encuentro este miércoles 9 de septiembre a través de su cuenta de X, donde publicó imágenes junto a Rubio y su esposa, Jeanette Rubio, además de la primera dama colombiana, Ana Lucía Pineda.

El encuentro se produjo después de una intensa agenda bilateral en Barranquilla, en la que ambos gobiernos abordaron asuntos relacionados con seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y cooperación estratégica.

De hecho, la cena ya había sido anticipada durante la jornada. La Casa de Nariño había informado que Rubio sería recibido en la residencia privada del mandatario, acompañado por su esposa.

Después de una jornada de trabajo, tuvimos el gusto de recibir en nuestra casa al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio, para compartir una cena en familia. Un encuentro cercano y fraterno que fortalece no solo la alianza… pic.twitter.com/bRRYgU30xl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 9, 2026

De la Espriella destacó la cercanía con Marco Rubio

Más allá de la agenda oficial, el mensaje publicado por el presidente buscó mostrar el componente personal de la relación que mantiene con el funcionario estadounidense.

De la Espriella calificó la velada como un “encuentro cercano y fraterno” y aseguró que este tipo de espacios contribuyen a fortalecer tanto la alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos como los vínculos de amistad entre ambos.

“Gracias por su visita y por permitirnos compartir lo mejor de nuestra tierra: nuestra gastronomía, nuestra alegría y el inigualable calor humano de Barranquilla”, escribió el mandatario.

El presidente cerró su mensaje con una frase dirigida directamente al secretario de Estado: “¡Esta siempre será su casa!”.

Las imágenes compartidas muestran a las dos parejas cenando juntas durante el encuentro en Barranquilla. Además, De la Espriella mostró una imagen junto a sus hijos y Rubio.

La escena adquiere especial relevancia porque Rubio y De la Espriella tienen una relación personal previa. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión oficial, el secretario de Estado recordó que conocía al mandatario colombiano desde antes de que este llegara a la política.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.