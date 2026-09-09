El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la muerte de Juliana Ávila, la joven que falleció luego de sufrir complicaciones médicas tras participar en la Maratón de Medellín. El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó sus condolencias a la familia y dedicó unas palabras al vicepresidente de la República, a su hijo Julián —pareja sentimental de la joven— y a sus demás seres queridos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Maratón Medellín terminó en tragedia: murió corredora de apenas 20 años)

“Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida”, escribió el jefe de Estado.

En el mismo mensaje, aseguró que despedir a “una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación” y pidió a Dios que conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan esta pérdida.

Lee También

La publicación se sumó a las múltiples expresiones de solidaridad que han surgido desde distintos sectores del país después de conocerse el fallecimiento de la deportista.

Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida. Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación. Que Dios… pic.twitter.com/mXXHiEHG56 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 9, 2026

Uno de los aspectos que llamó la atención del pronunciamiento fue que el presidente mencionó expresamente a Julián, hijo del vicepresidente, quien era el novio de Juliana Ávila, enviándole un mensaje de apoyo en medio del duelo.

El mensaje rápidamente recibió reacciones de ciudadanos que también expresaron sus condolencias a la familia de la joven.

¿Qué pasó con Juliana Ávila?

La muerte de Juliana Ávila conmocionó al país luego de que se conociera que sufrió graves complicaciones de salud tras participar en la Maratón de Medellín. La noticia desató una ola de mensajes de solidaridad entre deportistas, corredores, dirigentes y figuras públicas.

Con el paso de las horas también trascendió que la joven era la novia de Julián, hijo del vicepresidente, un hecho que aumentó la atención sobre el caso y motivó pronunciamientos de diferentes personalidades de la vida pública.

El presidente Abelardo de la Espriella fue una de las voces que expresó públicamente sus condolencias, enviando un mensaje de fortaleza a la familia de Juliana, al vicepresidente y a su hijo, mientras el país continúa lamentando la inesperada muerte de la joven.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.