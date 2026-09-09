Estados Unidos y Colombia anunciaron una nueva etapa de cooperación durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con las bases militares colombianas como uno de los temas centrales.

Sigue a PULZO en Discover

Rubio señaló que Washington está dispuesto a apoyar el fortalecimiento de estas instalaciones y la cooperación en seguridad, especialmente frente al narcotráfico y el crimen organizado.

La agenda bilateral también contempla mayor intercambio de información, acciones conjuntas contra grupos criminales y fortalecimiento de las capacidades de seguridad de Colombia.

La intención es profundizar la coordinación entre ambos países y responder a los desafíos regionales.

Lee También

Además de seguridad, la visita abrió conversaciones sobre inversión, energía y desarrollo económico. Estados Unidos busca ampliar sus vínculos comerciales con Colombia y explorar oportunidades de inversión en sectores estratégicos.

Rubio destacó la importancia de mantener una relación cercana con el Gobierno colombiano y trabajar en objetivos compartidos. Por su parte, las autoridades colombianas buscan aprovechar el respaldo estadounidense para fortalecer la seguridad nacional y atraer inversiones.

La visita marca un nuevo momento en las relaciones entre Bogotá y Washington, con una agenda que combina cooperación militar y lucha contra el crimen con oportunidades económicas y energéticas.

Los acuerdos y compromisos anunciados podrían definir una nueva hoja de ruta para la relación bilateral durante los próximos años.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.