Estados Unidos y Colombia anunciaron una nueva etapa de cooperación durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con las bases militares colombianas como uno de los temas centrales.
Rubio señaló que Washington está dispuesto a apoyar el fortalecimiento de estas instalaciones y la cooperación en seguridad, especialmente frente al narcotráfico y el crimen organizado.
La agenda bilateral también contempla mayor intercambio de información, acciones conjuntas contra grupos criminales y fortalecimiento de las capacidades de seguridad de Colombia.
La intención es profundizar la coordinación entre ambos países y responder a los desafíos regionales.
Además de seguridad, la visita abrió conversaciones sobre inversión, energía y desarrollo económico. Estados Unidos busca ampliar sus vínculos comerciales con Colombia y explorar oportunidades de inversión en sectores estratégicos.
Rubio destacó la importancia de mantener una relación cercana con el Gobierno colombiano y trabajar en objetivos compartidos. Por su parte, las autoridades colombianas buscan aprovechar el respaldo estadounidense para fortalecer la seguridad nacional y atraer inversiones.
La visita marca un nuevo momento en las relaciones entre Bogotá y Washington, con una agenda que combina cooperación militar y lucha contra el crimen con oportunidades económicas y energéticas.
Los acuerdos y compromisos anunciados podrían definir una nueva hoja de ruta para la relación bilateral durante los próximos años.
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