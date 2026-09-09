Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo este martes en Barranquilla su primer encuentro presencial con la administración estadounidense de Donald Trump, representada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Este diálogo marcó un giro en la relación bilateral con Estados Unidos, luego del distanciamiento ocurrido durante el mandato de Gustavo Petro, y estableció nuevas bases para la cooperación entre ambos países. En palabras de De la Espriella, Estados Unidos es uno de los actores internacionales más relevantes para Colombia, razón por la cual ha puesto la mejora del vínculo entre Bogotá y Washington como una de sus prioridades principales.

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La agenda denominada “Diálogo para la Prosperidad Bilateral” inició durante la tarde, poco después del arribo de Rubio a Barranquilla. Según información de El Espectador, una vez concluidas las conversaciones, se firmaron memorandos de entendimiento en áreas de energía nuclear y tierras raras. Los temas centrales orbitaban sobre inversión privada en energía, infraestructura y transporte, sin restar importancia a la seguridad fronteriza y la migración. Rubio, en declaraciones conjuntas, resaltó el valor estratégico de la seguridad: “Los enlaces entre EE.UU. y Colombia son difíciles de replicar. La seguridad es clave porque sin ella no puede haber prosperidad”. Además, enfatizó la importancia de superar los desafíos heredados del anterior gobierno.

De la Espriella, por su parte, destacó la relevancia histórica de Barranquilla como punto de encuentro internacional y anunció la creación de los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, que abarcarán tres ejes: reconstrucción de la patria, recuperación económica y seguridad hemisférica. Entre las propuestas clave estuvo el “Plan Patriota Siglo XXI”: un proyecto para modernizar las capacidades militares y de inteligencia de Colombia, con recursos propios y apoyo estadounidense. El presidente subrayó la importancia de que Colombia sea considerado “principal socio de seguridad hemisférica” para los Estados Unidos y planteó un esfuerzo conjunto para enfrentar amenazas sofisticadas, remarcando la necesidad de modernizar recursos como aviones, radares y sistemas antidrones.

En la lucha contra el narcotráfico, De la Espriella afirmó que su gobierno intensificará acciones contra laboratorios, precursores, cabecillas y redes internacionales. Aseguró el compromiso con objetivos verificables y metas anuales. Sobre el Escudo de las Américas –iniciativa de cooperación en seguridad regional–, mencionó que ya está en marcha y que se actuará de manera decidida contra el crimen organizado. También se abordó la situación de Venezuela, en la que ambos gobiernos acordaron colaborar para abordar los retos en seguridad, migración y energía.

Finalmente, los únicos acuerdos firmados en esta cita, según el Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería, fueron sobre energía nuclear y minerales críticos; el resto de iniciativas quedaron como compromisos en desarrollo, dependiendo del trabajo de los equipos de ambos países.

¿Qué son los Acuerdos de Barranquilla anunciados por el gobierno de De la Espriella?

Los Acuerdos de Barranquilla son el marco estratégico que el presidente De la Espriella propuso tras la reunión con Marco Rubio. Estos acuerdos se enfocan en tres líneas fundamentales: reconstrucción nacional, recuperación económica y fortalecimiento de la seguridad hemisférica. Aunque solo los memorandos sobre energía nuclear y minerales críticos se firmaron formalmente, el resto de ejes, como el "Plan Patriota Siglo XXI", están en fase de concertación y desarrollo entre ambos gobiernos, según detallaron el Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería.

¿Cómo contribuirá el “Plan Patriota Siglo XXI” en la cooperación entre Colombia y Estados Unidos?

El “Plan Patriota Siglo XXI” es una iniciativa que busca modernizar las capacidades militares y de inteligencia de Colombia, incluídos drones, radares y defensa aérea, fortaleciendo así la cooperación bilateral en seguridad y lucha contra amenazas complejas como el narcotráfico. De acuerdo con el presidente De la Espriella, Colombia aportará recursos propios, pero espera un respaldo financiero y técnico por parte de Estados Unidos para convertir estos compromisos en avances concretos en materia de seguridad hemisférica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.