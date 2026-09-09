Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron su primer encuentro presencial en Barranquilla, marcando así el reinicio de un diálogo directo entre la administración estadounidense de Donald Trump y el recientemente posesionado gobierno colombiano. Esta reunión, titulada “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”, tuvo como propósito fortalecer la cooperación bilateral después de años de distanciamiento ocurridos bajo la presidencia de Gustavo Petro, según explicó De la Espriella.

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De acuerdo con El Espectador, la jornada inició a las 2:00 p. m. y permitió la firma de memorandos de entendimiento sobre energía nuclear y minerales críticos, conocidos como “tierras raras”. Estos acuerdos fueron complementados con una agenda enfocada en impulsar inversiones del sector privado en áreas como energía, infraestructura y logística, además de priorizar la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.

En sus declaraciones, Rubio destacó la importancia de restablecer los lazos entre Colombia y Estados Unidos y enfatizó que “la seguridad es la base de todo”, estableciendo que solo sobre bases de seguridad sólida puede prosperar la economía. De la Espriella, por su parte, consideró la visita de Rubio como estratégica para fortalecer la relación bilateral y propuso que Colombia opere como socio principal en defensa hemisférica de la mano de Washington.

Entre los anuncios principales, el jefe de Estado colombiano explicó que la cita originó la creación de los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, enfocados en tres ejes: reconstrucción del país, recuperación económica y blindaje hemisférico. Planteó la consolidación de un diálogo de prosperidad con cronogramas y financiación claros, abarcando proyectos en tecnología, minería, industria y energía—aspectos mencionados también en los acuerdos firmados ese día.

En materia de seguridad, De la Espriella propuso el “plan patriota siglo XXI”, que busca modernizar las capacidades militares y de inteligencia de Colombia mediante cooperación financiera y tecnológica de ambos países. Adicionalmente, aseguró el inicio de operaciones contundentes contra el narcotráfico con acciones de erradicación, persecución a laboratorios y golpe a redes de lavado de activos.

El encuentro trató igualmente temas fronterizos respecto a Venezuela, destacando la necesidad de colaboración ante desafíos migratorios y de seguridad compartidos. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía reportó la firma de los memorandos con Estados Unidos, estrategia que promete fortalecer la seguridad energética, impulsar la transición energética y fomentar la innovación tecnológica en Colombia.

¿Cuáles fueron los principales acuerdos entre Colombia y Estados Unidos en la reunión de Barranquilla?

En la reunión de Barranquilla, los principales acuerdos consistieron en la firma de dos memorandos de entendimiento: uno sobre energía nuclear y otro sobre minerales críticos. Adicionalmente, se delineó una hoja de ruta para fortalecer la cooperación en seguridad, inversión en infraestructura, desarrollo energético y lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen transnacional, según informó El Espectador y el Ministerio de Minas y Energía.

¿Qué significa el término “minerales críticos” en el contexto del acuerdo bilateral?

El término “minerales críticos” se refiere a elementos y materiales esenciales para la transición energética y la competitividad industrial. En el contexto del acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, esto comprende recursos minerales estratégicos necesarios para tecnologías avanzadas y procesos energéticos, cuya cooperación facilitará innovación tecnológica y seguridad energética, según el Ministerio de Minas y Energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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