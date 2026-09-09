Por: El Espectador

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La ciudad de Barranquilla fue el escenario del primer encuentro presencial entre el gobierno de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, y la administración estadounidense encabezada por Donald Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó especialmente para sostener esta cita que marcó el relanzamiento de las relaciones entre ambos países, distanciadas durante el mandato anterior de Gustavo Petro, como lo indica El Espectador. La reunión, denominada “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”, inició a las 2:00 p.m. y culminó con la firma de varios memorandos de entendimiento en sectores tan críticos como el manejo nuclear y los llamados minerales raros.

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Ambos mandatarios aprovecharon el encuentro para consolidar una agenda que, según expuso De la Espriella, gira en torno a tres ejes fundamentales bautizados como los “Acuerdos de Barranquilla”: seguridad, reconstrucción económica y prosperidad compartida. En sus palabras, “hoy Barranquilla ha sido escenario de una conversación estratégica para el presente y futuro de Colombia, para nuestra relación con los Estados Unidos”. Entre las prioridades definidas están la consolidación de Colombia como principal socio de seguridad hemisférica de la potencia norteamericana y la modernización de capacidades militares a través del “Plan Patriota Siglo XXI”, que incluye tecnología de defensa, inteligencia y ciberdefensa, para lo cual el país espera contar con apoyo y recursos estadounidenses.

Por su parte, Marco Rubio recalcó que la seguridad es la base de cualquier gobierno y destacó que “los enlaces entre Estados Unidos y Colombia son difíciles que se puedan crear en la región”. Rubio también hizo referencia a una “herencia de desastres y malas decisiones”, criticando la situación heredada del gobierno anterior. Otro de los puntos sobresalientes abordados fue la lucha contra el narcotráfico; el presidente colombiano aseguró que se retomarán acciones como la fumigación de cultivos, la persecución de laboratorios y rutas, e incluso el combate directo contra organizaciones armadas y lavadores de activos, asumiendo compromisos verificables en ese sentido.

Durante la jornada se suscribieron dos memorandos clave, uno en materia nuclear y otro sobre minerales críticos. El Ministerio de Minas y Energía informó que estos acuerdos buscan reforzar la seguridad energética, avanzar en transición y competitividad industrial, así como fortalecer la capacidad institucional. A nivel internacional, la situación en Venezuela también estuvo presente, señalando cómo los acontecimientos en ese país impactan a Colombia en términos de migración, seguridad y energía. Así, ambos gobiernos definieron una hoja de ruta que será desarrollada por equipos especializados, con el objetivo de convertir los compromisos en proyectos concretos que permitan fortalecer la alianza entre Bogotá y Washington, siempre con la seguridad y la prosperidad económica como bases principales.

¿Qué son los Acuerdos de Barranquilla entre Colombia y Estados Unidos?

Los “Acuerdos de Barranquilla”, según lo explicado por el presidente Abelardo de la Espriella y Marco Rubio, consisten en una hoja de ruta estratégica enfocada en tres temas centrales: seguridad, reconstrucción económica y prosperidad compartida. Estos acuerdos incluyen compromisos bilaterales para modernizar capacidades militares, fomentar la inversión en infraestructura, tecnología, energía y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y los desafíos migratorios y fronterizos.

¿Qué impacto tendrán los memorandos firmados sobre minerales críticos y energía nuclear?

De acuerdo con información del Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería, la firma de los dos memorandos de entendimiento entre Colombia y Estados Unidos permitirá robustecer la seguridad energética del país, avanzar en la transición energética y fortalecer la innovación tecnológica. Además, busca mejorar la competitividad industrial y consolidar capacidades institucionales clave para enfrentar retos energéticos y de recursos estratégicos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.