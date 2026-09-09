Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella encabezó un encuentro clave en Barranquilla con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, marcando el primer diálogo presencial entre la administración del mandatario colombiano y el gobierno estadounidense de Donald Trump. Este encuentro se dio tras una etapa de distanciamiento entre los dos países durante la presidencia de Gustavo Petro, y uno de los objetivos principales de De la Espriella es reconstruir y fortalecer los lazos bilaterales con Estados Unidos, considerados por él como un socio estratégico de gran importancia, según lo reseña El Espectador.

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La agenda inició a las 2:00 p. m., una hora después de la llegada de Rubio a la ciudad, y dio paso a la firma de memorandos de entendimiento en temas como energía nuclear y tierras raras. El evento, llamado “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”, buscó impulsar inversiones privadas en energía, logística e infraestructura de transporte en Colombia, además de abordar pilares como seguridad fronteriza y flujos migratorios.

En declaraciones conjuntas, Rubio recalcó la relevancia de la seguridad como base de la prosperidad y lamentó los desafíos heredados de anteriores gobiernos, haciendo referencia explícita al periodo de Petro. Por su parte, De la Espriella resaltó el papel histórico y estratégico de Barranquilla y aseveró que, tras la cita, se acordó una hoja de ruta denominada “Acuerdos de Barranquilla”, centrada en seguridad, reconstrucción económica y prosperidad compartida para Colombia y el hemisferio.

De la Espriella propuso reforzar la colaboración a través de iniciativas específicas como el “Plan Patriota Siglo XXI”, orientado a la modernización militar y de seguridad, para lo cual espera contar con inversiones conjuntas. También enfatizó la lucha contra el narcotráfico, proponiendo acciones contundentes como la erradicación de cultivos ilegales y el desmantelamiento de organizaciones criminales, con metas anuales e indicadores verificables. Además, el presidente reconoció la ayuda estadounidense tras el terremoto reciente y propuso la reapertura de un consulado en Barranquilla.

Finalmente, se sellaron dos memorandos de entendimiento en energía y tierras raras, orientados a reforzar la seguridad energética, la transición hacia energías limpias, el fortalecimiento de capacidades tecnológicas e industriales y la cooperación para enfrentar desafíos multilaterales. Todo este paquete de iniciativas y compromisos se proyecta como un relanzamiento integral de la alianza entre Colombia y Estados Unidos, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería.

¿Cuáles son los acuerdos alcanzados entre Colombia y Estados Unidos en la reunión de Barranquilla?

Según el Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería, Colombia y Estados Unidos firmaron dos memorandos de entendimiento relacionados con energía nuclear y tierras raras. Estos acuerdos buscan fortalecer la seguridad energética, mejorar la transición hacia tecnologías limpias y elevar la competitividad industrial y la innovación tecnológica en el país. Otros temas como el “Plan Patriota Siglo XXI” y la cooperación en reconstrucción económica también fueron abordados, aunque quedaron como propuestas a desarrollar.

¿Qué implica el “Plan Patriota Siglo XXI” propuesto por el gobierno de De la Espriella?

El “Plan Patriota Siglo XXI” es una propuesta de modernización militar y de seguridad presentada por el presidente De la Espriella a Estados Unidos. Incluye la actualización de tecnologías como aviones, radares, drones, defensa aérea y ciberdefensa, así como fortalecimiento de fuerzas especiales. El objetivo es consolidar a Colombia como principal socio de seguridad hemisférica y enfrentar amenazas sofisticadas, con financiación compartida entre ambos países.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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