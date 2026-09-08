La propuesta del presidente Abelardo De la Espriella para que Estados Unidos reabra un consulado en Barranquilla sumó este martes un nuevo respaldo. El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, manifestó su apoyo a la iniciativa y aseguró que la capital del Atlántico está preparada para acompañar ese proceso.

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La solicitud fue planteada por el mandatario colombiano durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla. Allí, De la Espriella pidió estudiar la posibilidad de restablecer la sede consular que durante años funcionó en la ciudad y sostuvo que el Gobierno colombiano asumiría los recursos necesarios para su construcción.

¿Qué dijo Alejandro Char sobre el consulado de EE. UU. en Barranquilla?

Tras la intervención del presidente, el alcalde Alejandro Char expresó públicamente su respaldo a la propuesta.

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“Señor presidente, usted lo ha dicho todo. Cuente con Barranquilla y con nosotros para sacar adelante esta petición. Estamos listos para apoyar en todo lo que sea necesario”, afirmó el mandatario distrital.

Con ese mensaje, Char respaldó la iniciativa de recuperar una representación diplomática estadounidense en Barranquilla, una petición que desde hace años han impulsado distintos sectores de la región Caribe.

¿Por qué De la Espriella pidió reabrir el consulado?

Durante su encuentro con Marco Rubio, De la Espriella recordó que Barranquilla contó con un consulado de Estados Unidos antes de que esa representación se concentrara en Bogotá.

Por esa razón, pidió al funcionario estadounidense estudiar la posibilidad de reabrir la sede y aseguró que el Gobierno colombiano está dispuesto a aportar los recursos para hacer realidad el proyecto.

“Necesitamos que se estudie esa posibilidad… esperamos pronto tener aquí, en Curramba la Bella, el consulado americano”, expresó el presidente.

La propuesta, según explicó, beneficiaría no solo a Barranquilla, sino también al departamento del Atlántico y a los habitantes de toda la región Caribe, que actualmente deben desplazarse a Bogotá para realizar la mayoría de trámites consulares.

Gobernador Eduardo Verano también respaldó la iniciativa

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se sumó al llamado y aseguró que la reapertura del consulado fortalecería la relación entre Colombia y Estados Unidos desde la región Caribe.

El mandatario departamental afirmó que el Atlántico reúne condiciones estratégicas para atraer inversión estadounidense gracias a su ubicación geográfica, conectividad, talento humano y vocación empresarial.

Además, sostuvo que la cooperación entre ambas naciones podría ampliarse hacia sectores como los centros de datos, la infraestructura tecnológica y el desarrollo de proyectos vinculados con inteligencia artificial.

Durante la visita de Rubio, Verano también entregó un obsequio elaborado por Artesanías del Atlántico al secretario de Estado y a su esposa, Jeanette Rubio, como símbolo de la identidad cultural de la región.

Con el respaldo del alcalde de Barranquilla y del gobernador del Atlántico, la propuesta del presidente De la Espriella ganó impulso político, aunque la eventual reapertura del consulado dependerá de la evaluación y decisión que adopte el Gobierno de Estados Unidos.

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