Ecopetrol volvió a mover su planta de personal con la salida de José Enrique Name Correa, quien se desempeñaba en una filial de ‘trading’ de la compañía en Estados Unidos. Su desvinculación ocurre pocos días después de otros cambios en la estructura de la petrolera, entre ellos la salida de Catalina Velásquez.

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Name Correa había ingresado a la empresa el 10 de marzo de 2025 y trabajó durante poco más de un año y cinco meses como analista de apoyo comercial, según la información conocida sobre su trayectoria en la compañía.

¿Quién es José Enrique Name Correa?

José Enrique Name Correa es hijo del exsenador José David Name, dirigente del Partido de la U y uno de los políticos más reconocidos de la región Caribe.

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Durante su paso por Ecopetrol estuvo vinculado a la filial de ‘trading’ de la empresa en Estados Unidos, donde apoyaba labores relacionadas con conciliación de operaciones, elaboración de reportes de posición y riesgo, validación de transacciones y seguimiento de información para las áreas comerciales.

¿Cuál era el cargo que ocupaba en Ecopetrol?

De acuerdo con la información divulgada sobre su contrato, Name Correa ocupaba el cargo de analista de apoyo comercial.

Entre sus funciones estaban la conciliación de operaciones en los sistemas de trading, la elaboración de reportes diarios de resultados y riesgos, la validación de transacciones físicas y financieras, así como la preparación de informes mediante herramientas de análisis de datos.

Según la información conocida, el costo anual asociado a su vinculación estaba entre 113.000 y 130.000 dólares, cifra que incluía salario, prestaciones, beneficios laborales y otros costos asumidos por la empresa.

La salida se suma a otros movimientos en Ecopetrol

La desvinculación de José Enrique Name Correa ocurre en medio de varios cambios recientes dentro de Ecopetrol.

Semana señala que distintas versiones conocidas públicamente han señalado cuestionamientos sobre el perfil profesional de Name Correa para el cargo que ocupaba en la filial de trading. Sin embargo, hasta el momento Ecopetrol no ha informado oficialmente si esa fue una de las razones que motivó su salida.

Tampoco la empresa ha emitido un pronunciamiento público detallando las causas específicas de esta desvinculación. Eso sí, Semana señala que José David Name fue aliado de Petro.

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