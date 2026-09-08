Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un operativo de la policía que se llevó a cabo alrededor de las 3:00 de la madrugada de este martes 8 de septiembre en el barrio Obrero de Ibagué culminó con la captura en flagrancia de dos personas. Según información entregada por la Policía, la acción fue coordinada por la Sección de Investigación Criminal (SIJIN) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes irrumpieron de manera simultánea en tres viviendas del mencionado sector. El objetivo de este procedimiento era intervenir en presuntas actividades ilícitas que estarían siendo adelantadas desde esos domicilios.

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La operación se desencadenó como resultado de labores de policía judicial ordenadas y supervisadas por uniformados adscritos a la Estación de Policía de El Espinal. Durante los registros practicados, las autoridades decomisaron una pistola de arma traumática, seis cartuchos de munición de diferentes calibres y varias sustancias estupefacientes. Entre estas sobresalieron 100 dosis de base de coca y 60 dosis de anfetamina, pruebas materiales que refuerzan las hipótesis de tráfico de drogas ilegales.

En el procedimiento también fueron incautados $2,4 millones en efectivo, así como otros $60 millones en billetes de aparente falsedad, los cuales quedaron bajo custodia para comprobaciones periciales. Igualmente, los uniformados encontraron seis teléfonos celulares, un dron y uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, objetos que, de acuerdo con las fuentes policiales, serán clave en las indagaciones para determinar el alcance de las actividades de los implicados.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 49 Seccional de Ibagué y deberán responder por delitos relacionados con armas y municiones, tráfico de estupefacientes, tráfico de moneda falsa y uso ilegal de uniformes e insignias. Además, la Policía investiga si estos sujetos estarían relacionados con estructuras delincuenciales y si desde Ibagué pretendían ampliar operaciones ilícitas hacia otros municipios como El Espinal, El Guamo y San Luis.

Una de las principales líneas investigativas es la referente a los uniformes militares decomisados, pues se intenta esclarecer si habrían sido utilizados para suplantar a integrantes de grupos armados o estructuras criminales. La Policía señaló también que los capturados tendrían antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de sustancias ilícitas. Finalmente, su situación jurídica se definirá en las audiencias que corresponden.

¿Qué delitos enfrentarán los capturados en el operativo policial de Ibagué?

De acuerdo con las autoridades, los implicados deberán responder por delitos como porte de armas y municiones, tráfico de estupefacientes, utilización ilegal de uniformes y tráfico de moneda falsa. Todos estos cargos corresponden a acciones evidenciadas durante el operativo y a los materiales incautados en los registros de las viviendas intervenidas.

¿Por qué es relevante el hallazgo de uniformes militares en este tipo de operativos?

La importancia de encontrar uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares radica en que estos elementos pueden ser utilizados para perpetrar delitos mientras se suplanta a integrantes legítimos de organismos oficiales, lo que puede facilitar el accionar de bandas criminales y aumentar el riesgo para la seguridad pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: