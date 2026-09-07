Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La agresión a una agente de tránsito en los alrededores de la clínica Avidanti, en Ibagué, sigue provocando conmoción luego de que circularan en redes sociales videos en los que se observa un altercado físico entre la funcionaria y una ciudadana identificada como Ilda Parra. Tras la masiva difusión de las imágenes, Parra optó por compartir públicamente su versión de los hechos y cuestionó que los fragmentos virales solo mostrarían una parte de la confrontación, dejando por fuera lo que, según ella, antecedió al momento grabado.

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De acuerdo con el testimonio de Parra, la situación se desarrolló mientras ella y algunos familiares permanecían en el sitio debido a procedimientos de tránsito relacionados con motocicletas que habían sido retiradas de la zona. Parra explicó que una de las motocicletas pertenecía a su cuñado, quien tenía la documentación en regla, aunque no contaba con licencia de conducción. Frente a esta circunstancia, Parra relató que presentó su propia licencia de conducir, pensando que así podría recuperar la motocicleta. Sin embargo, la agente de tránsito le comunicó que le impondría un comparendo, lo que dio pie a un intercambio verbal durante el cual Parra le pidió a la funcionaria que no le gritara.

En su declaración, Parra insistió en que la confrontación física comenzó antes de lo registrado en video. Según ella, la agente de tránsito la empujó inicialmente y ella respondió del mismo modo: “Ella llega y me empuja y yo la empujo”. Además, sostuvo que durante la discusión, la funcionaria tomó su licencia y la guardó en el bolsillo de su pantalón. Luego, Parra aseguró que recibió un golpe en el rostro, lo que le causó una lesión en la ceja. Reconoció que reaccionó con enojo, como ella misma lo expresó: “Me ensoyé y repartí coñazos”. Parra reiteró que los videos difundidos muestran únicamente el momento en el que ella responde físicamente, no lo que, según su relato, originó la agresión.

Frente a versiones que señalaban su huida para evadir responsabilidades, Parra aclaró que se retiró del lugar por el dolor que experimentaba en el rostro. Indicó que acudió a un centro médico para ser atendida y luego se presentó en la Fiscalía para instaurar una denuncia contra la agente de tránsito.

El pronunciamiento de Parra se conoció luego del rechazo de la Alcaldía de Ibagué ante la agresión sufrida por la funcionaria y el anuncio de acciones legales. Según informaron la Administración Municipal y el secretario de Movilidad, Camilo Martínez, la agente resultó lesionada mientras realizaba controles al mal estacionamiento y, por lo tanto, se instaurará una denuncia por el delito de violencia contra servidor público.

¿Cuál es la versión de Ilda Parra sobre la agresión a la agente de tránsito en Ibagué?

Ilda Parra sostiene que el enfrentamiento físico fue precedido por un empujón de parte de la agente de tránsito, a lo que ella respondió de la misma forma. Parra también señaló que, durante la discusión, le retuvieron su licencia y resultó lesionada, lo que la llevó a reaccionar con enojo. Según su versión, los videos que circulan en redes solo muestran la respuesta de ella y no el inicio real del altercado.

¿Qué acciones anunció la Alcaldía de Ibagué tras la agresión a la agente de tránsito?

La Alcaldía de Ibagué rechazó públicamente la agresión y afirmó que la funcionaria resultó lesionada mientras hacía controles de tránsito. El secretario de Movilidad, Camilo Martínez, informó que se presentará una denuncia por el delito de violencia contra servidor público y la administración acompañará a la agente durante el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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