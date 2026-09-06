En las últimas horas, Maiker Smith, exparticipante de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, y su pareja, Eva María, comenzaron a llamar la atención en redes sociales por unos rumores relacionados con un supuesto embarazo.

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Todo surgió a partir de unas fotografías que la ‘influenciadora’ publicó en sus redes sociales. Algunos de sus seguidores aseguraron haber notado una pequeña “barriguita” en su abdomen y comenzaron a preguntarle directamente si estaba esperando un bebé junto al creador de contenido.

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La especulación rápidamente tomó fuerza, al punto de que Eva María decidió referirse al tema durante una dinámica de preguntas con sus seguidores.

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En medio de una caja de preguntas que habilitó en sus redes sociales, la pareja de Maiker Smith recibió varias consultas sobre su relación y sobre el supuesto embarazo. Durante la dinámica, la joven también contó que lleva más de un año de relación con el exparticipante del ‘reality’ del Canal RCN.

Sin embargo, una de las preguntas que más llamó la atención fue precisamente la relacionada con la posibilidad de que estuviera embarazada. Eva María optó por responder con humor y aseguró que la apariencia de su abdomen no se debía a un embarazo.

Según explicó, la inflamación estaría relacionada con problemas de colon y acompañó su respuesta con la frase: “Malo sufrir del colon”.

De esta manera, la ‘influenciadora’ negó, al menos públicamente, las especulaciones que habían comenzado a circular entre sus seguidores.

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Aunque la respuesta de Eva María parecía ponerle punto final a los rumores, algunos internautas continuaron especulando en redes sociales. Parte de los usuarios considera que la explicación sobre la inflamación podría ser cierta, mientras que otros creen que la joven simplemente habría utilizado el tema del colon para evitar confirmar o desmentir algún posible embarazo.

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Por ahora, no existe una confirmación pública de que la pareja esté esperando un bebé.

Además, Maiker Smith no se ha referido públicamente al tema hasta el momento, por lo que cualquier versión sobre un supuesto embarazo debe tomarse como una especulación surgida a partir de las publicaciones de Eva María.

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