Por: El Espectador

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El Fondo de Cultura Económica Colombia está a punto de añadir un capítulo significativo al panorama literario nacional con la presentación de “La historia de mi piel”, el más reciente libro de María Gómez Lara, reconocida poeta colombiana. Esta obra marca otro peldaño en una trayectoria consolidada e internacional de la autora, quien en 2024 también publicó “Don Quijote a voces” bajo el sello español Pre-Textos, mismo con el que editó en 2020 “El lugar de las palabras”. La producción poética de Gómez Lara ha sido constante: en 2023 lanzó la antología “Palabras piel” con Frailejón Editores, evidenciando su capacidad de renovar el discurso lírico contemporáneo al tiempo que profundiza en la introspección y el lenguaje.

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Formada en literatura en la Universidad de los Andes y con posgrados en instituciones de Estados Unidos como la Universidad de Nueva York y Harvard —donde obtuvo su doctorado en poesía—, Gómez Lara ha tejido una carrera académica y artística de alto nivel. Su reconocimiento internacional llegó en 2015 cuando fue premiada con el Premio Internacional Loewe de Poesía a la Creación Joven, gracias a “Contratono”. Además, ha impartido clases en escenarios clave de la formación literaria, como la Escuela de Escritores de Madrid y la Universidad Complutense, consolidando una voz propia tanto en la creación como en la enseñanza. En palabras suyas, citadas por El Espectador: “El arte nos hace humanos y la poesía representa el poder del lenguaje convertido en creación artística”.

El próximo evento, en el que conversará con la periodista Mabel Lara en la librería María Mercedes Carranza, servirá además para dar vida pública a uno de sus poemas, “Sin voz”. En este texto, Gómez Lara aborda las sombras personales y colectivas a partir de la imagen de Billie Holiday, cantante estadounidense. El poema explora la idea del dolor transformado en arte y traza un diálogo entre la voz silenciada y la resistencia femenina, articulando metáforas sobre la pérdida, la búsqueda de identidad y la reivindicación de las mujeres que han sido acalladas. El uso reiterado de figuras como la gardenia —símbolo ligado a Holiday— y la imagen de la voz que se expande aún en ausencia, dan cuenta de la profundidad temática de la obra. A través de estas referencias y reflexiones, Gómez Lara propone una poética de empatía y memoria, dirigida especialmente a mujeres que han conocido el encierro o la marginalidad, pero también dirigida a la colectividad resistente que busca hacerse visible y audible.

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¿Quién es María Gómez Lara y por qué es reconocida en la poesía colombiana?

María Gómez Lara es una poeta colombiana que ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional. Se ha formado en literatura y poesía en universidades de prestigio como la Universidad de los Andes, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Harvard. Se distingue por haber recibido el Premio Internacional Loewe de Poesía a la Creación Joven en 2015, así como por la publicación de diferentes poemarios y antologías, y su labor como docente en instituciones de España y Colombia.

¿De qué trata el poema “Sin voz” de María Gómez Lara presentado en su nuevo libro?

El poema “Sin voz”, incluido en la nueva obra de María Gómez Lara, aborda la experiencia de la pérdida y recuperación de la voz desde una perspectiva simbólica, inspirada por la cantante Billie Holiday. Utiliza la figura de Holiday para explorar temas de dolor, identidad, resistencia femenina y transformación a través del arte, convirtiendo el acto de escribir en una forma de liberación personal y colectiva para las mujeres.

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