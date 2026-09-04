Por: El Espectador

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En homenaje a los cien años del nacimiento de Armando Villegas, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) inauguró la exhibición “Villegas 100 años. Retrospectiva”. Esta muestra reúne más de 150 obras que abordan el periodo comprendido entre 1950 y 2013, y estará abierta al público hasta el 17 de enero de 2027, de acuerdo con un comunicado oficial. La curaduría estuvo a cargo de Valentina Gutiérrez Turbay y la Fundación Armando Villegas, quienes lograron condensar la pluralidad de voces y estilos presentes en la trayectoria del artista.

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Armando Villegas nació en 1926 en Pomabamba, Perú, y más tarde se naturalizó colombiano. El comunicado del MAMBO destaca cómo Villegas supo fluir entre múltiples estilos y técnicas, y cómo convirtió el mestizaje en la esencia de su obra. “Tomó el mestizaje como una forma de hacer obra: hacer convivir en un mismo cuadro la academia y la artesanía, el cubismo y el tocapu inca, la abstracción y la figura, sin fundirlos”, resalta el museo. Esta capacidad de ensamblar distintas influencias culturales y técnicas sin perder su individualidad llevó a muchos a considerarlo pionero del arte moderno en Colombia.

En contraste con la interpretación tradicional de su arte, que suele resumirse en que “pintó el mestizaje” a través de guerreros, vírgenes y criaturas fantásticas, la exhibición plantea otra perspectiva. Según el MAMBO, “el mestizaje no es un simple asunto temático ni una iconografía, sino su gramática y su lógica de composición”. En obras como lienzos, ensamblajes y collages, Villegas unió diferentes mundos sin llegar a disolverlos; combinó la técnica académica con la artesanía y dio espacio tanto a la historia del arte occidental como a patrones geométricos incas. Esta capacidad de articular y hacer dialogar distintos imaginarios sin fusionarlos por completo es una de las claves de su lenguaje artístico.

Villegas llegó a Colombia en 1951, gracias a una beca para estudiar pintura mural en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y en 1954 realizó su primera exposición individual, sobre la cual el escritor Gabriel García Márquez afirmó: “Tengo la satisfactoria impresión de estar asistiendo al principio de una obra pictórica asombrosa”. Lo que siguió fue una carrera marcada por la experimentación constante, transitando entre la abstracción geométrica y la figuración, construyendo un universo pictórico que se ha asociado con el “realismo fantástico”. Como él mismo dijo: “Lo que no se puede permitir es el encasillamiento”. Además, Villegas fue profesor por más de cinco décadas y ocupó cargos directivos en universidades colombianas, como la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. En 1993, en reconocimiento a su aporte al arte y la cultura nacional, el presidente César Gaviria le concedió la nacionalidad colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras de Armando Villegas se destacan en la retrospectiva del MAMBO?

La exhibición del Museo de Arte Moderno de Bogotá presenta más de 150 piezas de Armando Villegas, creadas entre 1950 y 2013. Entre las obras más representativas, según el comunicado del museo, se encuentran composiciones que reflejan su habilidad para mezclar la artesanía, el arte académico, patrones incaicos y la historia del arte occidental. Sus lienzos, ensamblajes y collages son ejemplos claros de cómo Villegas articuló el mestizaje como lógica de composición.

¿Qué significa el mestizaje como lógica de composición en la obra de Villegas?

De acuerdo con el MAMBO, el mestizaje en la obra de Armando Villegas no es solamente un tema ni una iconografía, sino que compone la gramática misma de su arte. Esto implica que, en lugar de representar simplemente elementos culturales mezclados, Villegas hace convivir estilos y tradiciones —como el cubismo, el tocapu inca y la abstracción— en una misma pieza, sin que se fusionen ni se anulen, sino que dialogan y mantienen su propia identidad dentro de la obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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