Francisco Bolívar volvió a aparecer en redes sociales luego de varios días en los que algunas de sus publicaciones causaron preocupación entre sus seguidores. El actor compartió contenidos en los que se veía que no se encontraba bien y en algunos momentos se mostró visiblemente afectado, situación que provocó una ola de comentarios sobre su estado emocional.

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Mientras algunos internautas expresaron su apoyo, otros cuestionaron las publicaciones y calificaron de extraño el comportamiento. Ante esta situación, varios de sus colegas decidieron pronunciarse para pedir empatía y evitar juicios sobre una situación personal de la que no se conocen todos los detalles.

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En medio de la preocupación que se había creado, Francisco Bolívar publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram. El contenido reúne diferentes fotografías y momentos de su vida cotidiana. Junto a las imágenes, el actor dejó un breve mensaje en el que agradeció el cariño que ha recibido durante este periodo.

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“Interestelar. Gracias por ser y estar”, escribió Bolívar.

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La publicación provocó rápidamente una nueva reacción de sus seguidores, quienes aprovecharon el espacio para enviarle mensajes de cariño y desearle que pueda superar el momento que estaría atravesando.

Varios usuarios también recordaron su trayectoria en la televisión colombiana y destacaron su talento como actor, al tiempo que manifestaron su deseo de volver a verlo próximamente en alguna producción.

Por ahora, Bolívar no ha explicado públicamente qué está ocurriendo en su vida personal ni ha confirmado si recibe algún tipo de tratamiento o acompañamiento profesional. Por esa razón, las versiones que circulan sobre su estado deben tomarse con cautela.

Sebastián Caicedo le envió un mensaje de apoyo a Francisco Bolívar

La publicación también recibió comentarios de algunos colegas del actor. Uno de ellos fue Sebastián Caicedo, quien decidió dedicarle unas palabras de apoyo.

El intérprete hizo referencia a su fe y le recordó a Bolívar que no está solo.

“Jesús te ama demasiado mi querido Pachito, eres su hijo, nunca lo olvides. ¡Abrazote grande!”, escribió Caicedo.

El mensaje se sumó a los numerosos comentarios de seguidores que pidieron respeto por el actor y expresaron su preocupación por las publicaciones que ha realizado recientemente.

Fabián Ríos salió a la defensa de Francisco Bolívar

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Fabián Ríos, quien mantiene una amistad de varios años con Francisco Bolívar. Ríos publicó una fotografía junto al actor y aprovechó el mensaje para hacer un llamado a quienes han cuestionado o señalado a su colega.

El actor recordó que Bolívar ha compartido durante años momentos de alegría con quienes lo conocen y pidió no olvidar que detrás de una publicación en redes sociales puede existir una situación personal que los demás desconocen.

“Mi hermano, el hombre que ven en esta foto conmigo, nos ha regalado durante años algo que no tiene precio: risas, alegría, emociones y momentos que muchos llevamos en el corazón. Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo”, manifestó Ríos.

“No echemos más leña al fuego”: Fabián Ríos

El actor también invitó a sus seguidores a cambiar los señalamientos por mensajes de apoyo y acompañamiento.

“No somos Dios para juzgar. Y ninguno de nosotros está libre de caer. Por eso hoy les pido, con el corazón en la mano: No echemos más leña al fuego. Oremos. Mandemos amor. Mandemos abrazos. Recordémosle que no está solo”, escribió.

Ríos insistió en que nadie puede conocer completamente las dificultades personales que enfrenta otra persona y planteó una reflexión sobre la importancia de acompañar en lugar de señalar.

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“Nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro”, agregó el actor, quien pidió a sus seguidores ponerse en el lugar de Bolívar antes de emitir comentarios sobre su situación.

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La preocupación por Francisco Bolívar ya había surgido meses atrás

La inquietud alrededor del actor no comenzó con sus publicaciones recientes. En mayo de este año, Fabián Ríos ya había pedido a sus seguidores que oraran por su amigo, luego de conocerse la salida de Francisco Bolívar de las grabaciones de una nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

En aquella oportunidad, Ríos tampoco entregó detalles sobre las razones que llevaron a Bolívar a apartarse de las grabaciones. Ahora, después de los nuevos contenidos publicados por el actor, sus colegas y seguidores permanecen atentos a su situación.

Hasta el momento, Francisco Bolívar no ha revelado públicamente las razones de sus recientes publicaciones ni ha confirmado cuál es su situación actual. Por ello, más allá de las especulaciones que circulan en redes sociales, sus allegados han insistido en la necesidad de respetar su privacidad y acompañarlo con empatía.

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