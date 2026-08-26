En medio de amargas noticias en Colombia, una buena surgió por parte de John Leguízamo, que recibirá el galardón a la trayectoria profesional durante la sexta entrega de la Celebración del Cine y la Televisión.

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La Asociación de la Crítica de Hollywood (HCA) organiza este prestigioso evento, programado para el próximo 2 de octubre en la localidad de Beverly Hills, California.

Esta gala anual busca resaltar el impacto significativo y la representación de los creadores hispanos y latinos dentro del panorama audiovisual internacional contemporáneo.

El homenaje al actor, productor y dramaturgo colombiano premia una destacada carrera artística de más de cuatro décadas donde Leguízamo ha transitado por el teatro, la televisión y producciones cinematográficas independientes y comerciales.

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A lo largo de su historia profesional, el talentoso artista ha ganado importantes distinciones de la industria del entretenimiento, entre las que sobresalen un premio Emmy y un Tony especial.

Nacido el 22 de julio de 1964 en Bogotá y radicado desde su infancia en territorio estadounidense, el intérprete comenzó su andadura en los escenarios teatrales de Nueva York durante la década de 1980.

Su amplia versatilidad le ha permitido actuar en proyectos de diversos géneros y escalas, destacando títulos como ‘Carlito’s Way’ (1993), ‘Romeo + Julieta’ (1996) y ‘Moulin Rouge!’ (2001).

Asimismo, sobresale su labor como actor de voz en exitosas sagas animadas y su reciente participación en la película ‘The Odyssey’, dirigida por el reconocido cineasta Christopher Nolan.

Tras confirmarse el homenaje, el artista colombiano expresó su sincero agradecimiento mediante sus redes sociales oficiales, resaltando el constante apoyo comunitario recibido durante su trayectoria.

“¡Gracias a los premios de la Crítica por este inmenso honor! Estoy anonadado, de verdad lo digo. Han sido cuatro largas décadas, pero muchos grandes artistas y productores generosos en la industria me han impulsado cuesta arriba, yendo más allá de su rol para ayudarme”, expresó Leguízamo.

Además de su faceta interpretativa, el actor colombiano destaca por promover discusiones abiertas sobre la inclusión y visibilidad de la comunidad latina dentro de la industria estadounidense, en la que se ha convertido en un referente autorizado entre los grandes artistas mundiales.

A sus 64 años de edad, también es recordado por interpretar la voz de Bruno en ‘Encanto’, película de Disney que sirvió como reconocimiento a Colombia y su cultura nacional.

Desde su debut con un pequeño papel en ‘Miami vice’ en la televisión estadounidense 1984 y su primera aparición en cine en 1992 en ‘Whispers in the Dark’ hasta ahora ha logrado una reputación marcada por su profesionalismo

La ceremonia del 2 de octubre también reconocerá a otras figuras destacadas que impulsaron proyectos de gran relevancia durante la última temporada del cine y la televisión mundial.

Los realizadores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, obtendrán el premio a mejor director por la película ‘La Bola Negra’, inspirada en una obra de Federico García Lorca.

Esta cinta proyectada en el Festival de Cannes cuenta con un reparto internacional donde figuran Penélope Cruz, Glenn Close y el actor Miguel Bernardeau.

Por su parte, la intérprete Inde Navarrete recibirá el galardón como actriz revelación tras participar en la película ‘Obssession’, que superó los 500 millones de dólares en taquilla.

El cuadro de homenajeados incluye al productor brasileño Rodrigo Teixeira (‘Call Me By Your Name’, ‘Aínda Estou Aquí’) y al actor James Ortiz, reconocido por su innovación en ‘Project Hail Mary’.

Finalmente, la actriz Aimee Carrero conseguirá el premio a mejor actriz de reparto en televisión por su trabajo en la producción titulada ‘Your Friends & Neighbors’.

Con esta ceremonia, la Crítica de Hollywood consolida un espacio estratégico para valorar las valiosas contribuciones creativas, técnicas y actorales del talento hispano a nivel global.

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