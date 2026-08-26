Por: EL PILON SA

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La familia de Fabio Andrés Torres Molina, conocido como ‘El Rector’, decidió hacer público un comunicado oficial luego de que comenzaran a circular múltiples versiones sobre las circunstancias que rodearon la muerte del reconocido empresario y publicista vallenato el pasado 24 de agosto. Frente a la difusión de información no confirmada, sus familiares llamaron a la prudencia y recalcaron que, hasta la fecha, no se ha establecido de manera oficial la causa de su fallecimiento.

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En este mensaje difundido a través de redes sociales, la familia Torres Molina aclaró que “a la fecha, no se ha oficializado dictamen alguno emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que permitan establecer de manera definitiva la causa de su muerte”. Así, hicieron un llamado respetuoso tanto a los medios de comunicación como a creadores de contenido y al público en general, para que eviten compartir versiones no verificadas. La familia subrayó la importancia de que solo las autoridades competentes sean la fuente de información sobre este caso.

El pronunciamiento de los familiares se conoció después de diversas informaciones que intentaron especular sobre los motivos del fallecimiento de Fabio Torres. Según reportó la Clínica Erasmo, el empresario fue ingresado al servicio de urgencias tras presentar una complicación de salud, caracterizada por dificultad respiratoria severa y un deterioro neurológico repentino. Sin embargo, la familia reiteró que solo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses podrá establecer con exactitud las causas del deceso ocurrido el lunes 24 de agosto.

Adicionalmente, los familiares de ‘El Rector’ pidieron respeto a la memoria de Fabio Torres y empatía en este momento de duelo. Manifestaron que a su juicio, “Fabio merece que su memoria sea honrada con respeto, prudencia y dignidad. Detrás de cualquier noticia hay una familia que atraviesa un duelo y que hoy necesita tranquilidad y comprensión”.

La familia también expresó su agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad que han recibido desde distintos sectores tras la noticia de la muerte de Fabio Torres, quien fue una figura destacada en el ámbito empresarial, cultural y musical de Valledupar. Como señalaron, “nos quedamos con el cariño de tantas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y valorar su vida, trayectoria y el legado que nos deja”.

El sepelio de Fabio Torres se realizó el miércoles 26 de agosto en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar. Asistieron familiares, amigos y conocidos, entre ellos Silvestre Dangond, artista y gran amigo de ‘El Rector’, quien mostró su tristeza ante la partida de alguien tan cercano e influyente dentro de su carrera musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe oficialmente sobre la causa de la muerte de Fabio Torres ‘El Rector’?

Hasta el momento, la familia de Fabio Torres ha confirmado que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no ha emitido un dictamen definitivo que permita establecer la causa oficial de su fallecimiento. Por ahora, solo se conoce que ingresó a la Clínica Erasmo por complicaciones de salud, dificultad respiratoria severa y un deterioro neurológico súbito, pero ninguna autoridad ha confirmado la causa exacta de su muerte.

¿Por qué la familia de Fabio Torres pide prudencia en la difusión de información sobre su fallecimiento?

La familia de Fabio Torres solicita prudencia porque, según su comunicado, aún no existe un dictamen oficial sobre las causas de su muerte y han circulado versiones no verificadas en redes y medios. Piden evitar especulaciones y compartir solo información confirmada por entidades oficiales, destacando la necesidad de respeto y comprensión en su proceso de duelo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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