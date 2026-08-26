Por: EL PILON SA

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Durante las honras fúnebres de Fabio Torres, conocido como ‘El Rector’, se vivió uno de los momentos más significativos y emotivos cuando Silvestre Dangond, reconocido cantante vallenato y amigo cercano del fallecido empresario y publicista, compartió un abrazo sentido con María Fátima, la pequeña hija de Torres. Este gesto, que tuvo lugar en compañía de la familia y allegados durante la despedida, captó la atención de los asistentes y se transformó en un símbolo del cariño y el respeto que Fabio cosechó a lo largo de los años en Valledupar.

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La presencia de Silvestre Dangond resaltó la profunda amistad que lo unió a Fabio Torres desde los inicios de su carrera musical. De acuerdo con el relato, Dangond no dudó en acercarse a la menor y brindar consuelo en medio del dolor colectivo que embargó a la familia Torres Martínez. Este abrazo, cargado de emociones, evidenció el vacío que deja la partida del empresario tanto en su círculo cercano como en la comunidad vallenata.

El profundo dolor por la muerte de ‘El Rector’ también quedó reflejado en las palabras que escribió su esposa, María Fernanda Martínez. A través de un mensaje público, Martínez rememoró la década que compartió junto a Fabio y resaltó a María Fátima como el fruto más preciado de su relación. Según expresó textualmente: “Gracias por estos 10 años. Gracias por dejarme el fruto de nuestro amor, esa niña que fue la luz de tus ojos y tu orgullo siempre”. Estas palabras no solo demostraron la huella imborrable que dejó Fabio en la vida de su familia, sino la fuerza de un vínculo forjado a través del amor y la complicidad.

En su despedida, María Fernanda reconoció lo difícil que resulta enfrentar la ausencia de quien fue su compañero de vida, pero reafirmó su determinación de continuar adelante junto a su hija: “Te prometo que cumpliré cada uno de nuestros sueños al lado de nuestra bebé”. Su declaración reafirma que la niña será el principal motivo para superar la pérdida y seguir luchando. En sus propias palabras: “Tu hija será mi mayor razón para seguir”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la despedida de Fabio Torres, ‘El Rector’, en Valledupar?

La despedida de Fabio Torres en Valledupar estuvo marcada por la emotividad, especialmente durante el homenaje en el que su hija y Silvestre Dangond protagonizaron una de las escenas más conmovedoras. En medio del dolor por la repentina muerte del empresario, familiares, amigos y figuras del mundo vallenato se reunieron para acompañar a la familia Torres Martínez, resaltando la huella emocional y profesional que ‘El Rector’ dejó en su entorno.

¿Qué mensaje dejó María Fernanda Martínez tras la muerte de Fabio Torres?

María Fernanda Martínez, esposa de Fabio Torres, compartió un mensaje sincero en el que agradeció los años vividos junto a él y subrayó la importancia de su hija como legado. En su despedida, manifestó la dificultad de enfrentar la ausencia de su esposo pero afirmó su compromiso de cumplir los sueños compartidos con su pequeña, reiterando que ella será su principal razón para seguir adelante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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