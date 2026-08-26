Las imágenes de Reykon desde una habitación de hospital generaron preocupación entre sus seguidores, luego de que el cantante colombiano apareciera en cama y contara que estaba atravesando un momento complicado.

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En ese momento, el intérprete de ‘Tu cuerpo me llama’ no explicó qué había sucedido. Sin embargo, posteriormente decidió compartir un video para aclarar las razones de su hospitalización y tranquilizar a quienes habían estado pendientes de su estado.

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El artista confirmó que fue sometido a una cirugía de columna y agradeció a las personas que lo tuvieron presente durante esos momentos.

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“Cirugía en la columna, eso es lo que tenía para todos los que se preguntaban qué fue lo que pasó, para los que me tuvieron en sus oraciones, gracias”, explicó Reykon.

Reykon contó por qué tuvo que pasar por el quirófano

Aunque inicialmente se desconocía la razón de su hospitalización, el propio cantante confirmó que los médicos determinaron que debía someterse a una intervención relacionada con su columna vertebral.

Reykon reconoció que recibir la noticia le generó temor, principalmente por lo que representa para muchas personas una cirugía de este tipo.

“No voy a negar que qué susto me dio, o sea, la columna, uno dice cirugía de columna y usted sabe lo que se le viene a la mente”, manifestó.

El cantante no entregó detalles sobre el diagnóstico que tenía ni especificó cuál fue exactamente el procedimiento al que fue sometido. Por esa razón, no se conoce públicamente cuál era la condición médica que hizo necesaria la intervención.

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Lo que sí dejó claro es que no se trató de una operación que pudiera simplemente decidir si realizarse o no, pues era necesaria para atender su situación. “No fue como que yo decidí operarme o no, me tenía que operar”, afirmó.

Después de explicar lo ocurrido, Reykon buscó llevar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y aseguró que el procedimiento tuvo un resultado favorable. El artista contó que ya podía mantenerse nuevamente de pie y agradeció a Dios por el resultado de la intervención.

“Todo gracias a mi Dios salió muy bien, entonces aquí nuevamente de pie contándoles lo que pasó”, expresó.

Aunque todavía se encuentra en proceso de recuperación, el cantante también habló de sus planes para regresar a sus actividades y continuar trabajando una vez avance su recuperación. “Listo para trabajar, para comernos el mundo entero”, manifestó.

Durante el mensaje, Reykon también explicó que una de sus motivaciones para someterse al procedimiento era recuperar su condición física y poder continuar entregando lo mejor de sí a sus seguidores.

“Una de las motivaciones era ponerme a tope, para estar melo para todos ustedes”, aseguró.

La publicación rápidamente recibió mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes celebraron que la cirugía hubiera salido bien y aprovecharon para desearle una pronta recuperación.

“Recupérate pronto. Mira que te esperamos con toda” y “¡Excelente! Mente y cuerpo fuerte y siempre de la mano de Dios” fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante.

Otros usuarios también destacaron la complejidad que puede representar una intervención de columna y le enviaron buenos deseos para su recuperación.

El cantante terminó su mensaje con una muestra de optimismo y agradeció nuevamente el respaldo recibido durante su proceso.

“Todo esto continúa, seguimos por acá en el camino de la vida hermosa, los quiero muchísimo”, expresó.

Por ahora, la información confirmada directamente por Reykon se limita a que fue sometido a una cirugía de columna, el procedimiento tuvo un resultado favorable y actualmente se encuentra en recuperación.

El artista no ha revelado cuál fue el diagnóstico específico que llevó a los médicos a determinar que necesitaba la operación, por lo que cualquier versión adicional sobre su estado de salud no ha sido confirmada públicamente por él.

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