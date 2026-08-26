Por: EL PILON SA

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La despedida de Fabio Torres, conocido como ‘El Rector’, estuvo marcada por un emotivo homenaje de su amigo cercano, el reconocido cantante Silvestre Dangond. Durante las honras fúnebres que tuvieron lugar en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, en Valledupar, Dangond tomó el micrófono para expresar la profunda tristeza provocada por la partida de una de las personas que más influyó en su vida personal y profesional. A través de palabras sentidas, el artista relató cómo el “silencio se posó en mi exterior” tras conocer la noticia, reflejando el impacto emocional y la importancia de una amistad nacida en la admiración mutua.

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Silvestre Dangond dedicó parte de su discurso a resaltar las principales cualidades de Fabio Torres, como su energía, espíritu, alegría y afán continuo por mejorar la vida de quienes lo rodeaban. Dangond rememoró que ambos compartieron distintas etapas y evolucionaron juntos, aprendiendo sobre familia, amistad y los procesos de cambio a lo largo del tiempo. “Tu positivismo, tus ganas de vivir”, fueron, según el cantante, las bases sobre las que se construyó una relación que trascendió lo cotidiano y que dejó una huella difícil de borrar.

El homenaje se tornó aún más emotivo cuando Dangond reflexionó sobre el legado que deja ‘El Rector’. Para él, Torres supo trazar un camino inspirador, mostrando que vale la pena esforzarse, emprender y sacrificar tiempo en función de las metas. El artista manifestó que la huella de su amigo vivirá no solo en los recuerdos personales, sino en el paisaje de Valledupar y en el trabajo de Zona Creativa, la empresa que dirigió Torres. Citando sus propias palabras, Dangond resaltó: “No habrá valla que no te recuerde a ti ni logo de Zona Creativa que no reconozca en el camino”.

En el cierre de su alocución, Silvestre dejó una promesa: las ideas de Torres seguirán presentes en sus próximos lanzamientos musicales, como un acto de honrar la memoria de quien fue más que un amigo. La despedida concluyó entre lágrimas y palabras de gratitud.

La Clínica Erasmo informó que Fabio Torres Molina llegó al servicio de urgencias el lunes 24 de agosto tras sufrir una complicación de salud súbita, sin signos vitales y con dificultad respiratoria severa y deterioro neurológico. El equipo médico intentó maniobras avanzadas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero no logró revivirlo. Aunque no hubo un diagnóstico oficial, trasciende que la causa habría sido un infarto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué legado dejó Fabio Torres, conocido como ‘El Rector’, en Valledupar?

Según palabras de Silvestre Dangond durante el homenaje, Fabio Torres dejó una huella profunda en el entorno de Valledupar y en las personas que lo rodeaban. Su legado está vinculado al aporte desde Zona Creativa, así como a su capacidad de inspirar a otros a emprender, crear y perseguir sus metas a pesar de los sacrificios. Dangond destacó que la presencia de Torres seguirá siendo visible en cada valla y logo de la empresa, reflejando el impacto duradero de su obra y personalidad.

¿Qué es la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) mencionada en el caso de Fabio Torres?

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento médico de emergencia que combina compresiones torácicas y ventilaciones para mantener la circulación sanguínea y el suministro de oxígeno al cerebro durante situaciones de paro cardíaco o respiratorio. En el caso de Fabio Torres, la clínica reportó que se emplearon maniobras avanzadas de RCP para intentar recuperar sus signos vitales, aunque lamentablemente no hubo respuesta favorable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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