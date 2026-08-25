Por: EL PILON SA

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Fabio Torres, conocido como ‘El Rector’, falleció el lunes 24 de agosto, dejando una profunda huella como publicista y empresario en el ámbito de la música vallenata contemporánea. Su muerte representa una pérdida especialmente sentida en el sector, pues fue él quien apoyó el desarrollo y la proyección de destacados artistas, entre los que figura Silvestre Dangond. De acuerdo con la información suministrada por Betan (@dimebetan), su labor incansable fue reconocida repetidamente por los mismos músicos, quienes llegaron a formar una estrecha amistad con el CEO de Zona Creativa, la empresa de la que era principal directivo.

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Precisamente, en varias canciones y presentaciones, figuras del vallenato han rendido homenaje a Fabio Torres, demostrando el nivel de gratitud y respeto que cultivó durante su carrera. Por ejemplo, en el tema “El Silvestrazo”, incluido en el álbum ‘Las Locuras Mías’ (2020) y compuesto por Omar Geles, Silvestre Dangond menciona a Torres de manera directa, integrándolo en su grupo cercano de amigos con quienes compartía momentos de parranda. Este gesto subraya la cercanía y relevancia de ‘El Rector’ en las vidas de los músicos vallenatos.

La huella de Torres no se limita únicamente al trabajo con Dangond. En el tema “El Sabor del Loco” del Grupo Kvrass, incluido en el álbum ‘Sin Censura’ (2013) y compuesto por Jhon Mindiola, los artistas también le enviaron un saludo especial justo antes de concluir su interpretación. Este tipo de reconocimientos públicos dejan ver la importancia fundamental que Torres tuvo no solo como promotor y gestor cultural, sino también como una figura entrañable en la comunidad musical de la región.

Más recientemente, la canción “La Chica No”, compuesta por Moisés Bolaño e interpretada por Silvestre Dangond junto a Juancho de la Espriella en ‘El Último Baile’ (2025), incluye nuevamente un sentido tributo al publicista, consolidando la costumbre de los músicos vallenatos de reconocer en vida el aporte de quienes los han impulsado. Asimismo, en “Coño, ¿qué pasó?”, tema con el que Dangond abrió su álbum ‘Ta’ Malo’ (2023), hay otro saludo afectuoso que confirma el lugar central de Fabio Torres en el entorno musical.

La reiterada presencia de Torres en letras y agradecimientos refleja no solo su rol profesional, sino también el impacto afectivo que tuvo entre los artistas vallenatos más reconocidos.

¿Quién fue Fabio Torres y cuál fue su legado en la música vallenata?

Fabio Torres, llamado familiarmente ‘El Rector’, fue un publicista y empresario considerado fundamental para el desarrollo del género vallenato contemporáneo. Como CEO de Zona Creativa, impulsó carreras de figuras como Silvestre Dangond y se convirtió en un referente cuya huella permanece a través de los reconocimientos y tributos que los músicos han plasmado en sus canciones.

¿Por qué los artistas vallenatos mencionan a Fabio Torres en sus canciones?

Los artistas vallenatos mencionan a Fabio Torres como muestra de agradecimiento y aprecio por su apoyo profesional y personal. Su gestión y cercanía forjaron lazos de amistad genuinos, lo que llevó a que Silvestre Dangond y el Grupo Kvrass, entre otros, incluyeran saludos y tributos a Torres en varios temas de sus discos más emblemáticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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