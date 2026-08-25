Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Septiembre se transforma en un mes clave para los amantes del cine en Colombia, gracias a una cartelera repleta de propuestas para todos los gustos. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, la programación contempla desde animación y terror, pasando por acción y romance, hasta llegar a la fantasía. A esto se suma la presencia de una película nacional y una producción musical basada en la gira de una reconocida artista internacional. Este amplio despliegue de estrenos es una invitación para que el público colombiano disfrute del séptimo arte en sus diferentes géneros.

Sigue a PULZO en Discover

Según el calendario oficial, los lanzamientos iniciarán el 2 de septiembre y se extenderán hasta el 24 del mismo mes. El punto de partida lo marcará ‘Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live’, una película musical tipo concierto. La variada oferta se hará sentir con la llegada de ‘Tadeo Jones y la lámpara maravillosa’ y ‘Sólo por una noche’, ambas el 3 de septiembre, que representan respectivamente la animación y el romance. En esa misma jornada también estará disponible ‘Cómo robar un banco’, un thriller que promete mantener la atención del público.

Uno de los estrenos más esperados será ‘Hechizo de amor: La magia continúa’, el 10 de septiembre. Esta continuación reúne de nuevo a Sandra Bullock y Nicole Kidman en los recordados personajes de las hermanas Owens, lo que la convierte en un atractivo para quienes siguen las historias de fantasía y comedia. En paralelo, ese día verá la luz ‘Mutiny’, un filme de acción y thriller, y la producción colombiana ‘Piedras preciosas’, dirigida por Simón Vélez, que cuenta con Juan Lugo, Laura Taurines, Sofía Jaramillo, Yira Plaza y Daniel Cortés en el elenco.

El 17 de septiembre será el turno del terror y la acción con ‘Resident Evil: Noche cero’, cinta relacionada con el universo de videojuegos de Capcom y que representa uno de los lanzamientos más destacados para fanáticos del género. A la misma fecha se suma la película familiar animada ‘Súper Canino’. Finalmente, el 24 de septiembre, cierran la programación ‘La isla olvidada’, una aventura animada sobre dos amigas en el mundo misterioso de Nakali, y ‘Insaciable’, que apuesta por el terror.

La lista de estrenos, de acuerdo con 90 Minutos, está pensada para un público diverso, incluyendo niños, jóvenes y adultos. Es importante aclarar que el calendario podría experimentar variaciones, según lo determinen las distribuidoras o las propias salas de cine.

¿Qué películas animadas se estrenan en septiembre de 2026 en Colombia?

Entre los estrenos animados de septiembre de 2026 destacan ‘Tadeo Jones y la lámpara maravillosa’, ‘Súper Canino’ y ‘La isla olvidada’, propuestas ideales para el público infantil y familiar, según lo registrado por Noticiero 90 Minutos.

¿Cuándo se estrenará la producción colombiana ‘Piedras preciosas’?

‘Piedras preciosas’, dirigida por Simón Vélez, llegará a las salas de cine de Colombia el 10 de septiembre de 2026, según la programación difundida por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.