Katy Perry y Orlando Bloom llevan una relación de casi siete años. Su relación ha vivido momentos felices, como su compromiso, el 14 de febrero de 2019 y el nacimiento de su hija Daisy Dove en agosto de 2020, pero también ha pasado por tiempos difíciles, como en 2017, cuando terminaron su noviazgo durante siete meses. La pareja ha dicho que la clave para la estabilidad que ahora tienen radica en el diálogo, y precisamente de una de estas conversaciones salió un acuerdo en que la cantante ha puesto todo su empeño.

Se trata del consumo de alcohol, un problema con el que Katy ha luchado varias veces en el pasado. La artista de Santa Bárbara, California, contó en una entrevista para People que le prometió al padre de su hija no consumir bebidas alcohólicas durante seis meses, y aunque no ha sido fácil, lleva más de cinco semanas cumpliéndolo. La intérprete de Roar hizo la revelación durante un evento en Nueva York, donde celebraba con Ryan Seacrest, Lionel Richie y Luke Bryan, sus compañeros en American Idol, el inicio de una nueva temporada del reality.

“He hecho un pacto con mi pareja y quiero dejarlo. No puedo ceder, hice una promesa. Tres meses”, dijo ante la sorpresa de quienes la acompañaban. La artista también reflexionó sobre todo lo que se perdía cuando bebía. “Tengo 37 años, así que no puedo beber como cuando tenía 20 años. Entre semana tomar un par me saca del juego de la presencia durante uno o dos días, así que me gusta tener un poco de autocontrol y luego tener cenas con amigos y demás los fines de semana”. En el lugar, se sirvieron bebidas de la marca De Soi, creada precisamente por Katy, y que se caracteriza por no tener alcohol.

Adicción de Katy Perry: no es la primera vez que lucha contra ella

La pareja de Orlando Bloom ha vivido episodios duros que la llevaron a tocar fondo. Uno de los primeros fue su ruptura con el comediante Russell Brand, quien después de 14 meses de matrimonio, le pidió el divorcio por mensaje de texto, momentos antes de iniciar un show en Brasil. Años después, en 2017, enfrentó una nueva prueba: después de un año de relación rompió con el protagonista de Piratas del Caribe y tuvo un revés con su música, con el lanzamiento de su trabajo Witness, como lo reconoció en una charla reveladora con SiriusXM, de CBC Radio.

“Estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé, perdí mi sonrisa. No sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente auténtica, pero estuve en la cima durante mucho tiempo. Tuve la validación, el amor y la admiración del mundo exterior y luego eso cambió”. Reconoció que la depresión la llevó a tener intenciones muy negativas.

“Escribí una canción sobre acabar con la vida. Estoy avergonzada de tener esos pensamientos”, le dijo a Vogue Australia. En ese momento, la fe también la ayudó a salir adelante. “Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó por una razón, y que no soy desechable, y que cada persona que ha sido creada tiene un propósito”.