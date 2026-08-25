Por: Caracol Televisión

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Natalia París y Juan Alfonso el ‘Gato’ Baptista hablaron de su noviazgo y su posterior ruptura en ‘De frente con mi ex’, sección de ‘La Red’. Allí, la empresaria antioqueña recordó que el flechazo inicial no ocurrió en un evento ni en una pasarela, sino a través de la pantalla chica.

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La también DJ confesó que se enamoró perdidamente de Juan Alfonso Baptista mientras veía un episodio de la icónica telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, en la que el actor interpretó a Óscar, en compañía de su nana.

Tiempo después de ese momento frente al televisor, Natalia París volvió a manifestar su interés de manera pública durante una entrevista periodística. Al ser indagada sobre cuál era su amor platónico del momento, la modelo no dudó en señalar al actor refiriéndose a él entre risas como “este que tiene la boquita torcida”.

El mensaje llegó rápidamente a oídos del venezolano. Al enterarse de la declaración, Juan Alfonso Baptista decidió tomar la iniciativa y tener un detalle romántico: averiguó que la modelo estaría en la Zona 93 de Bogotá y le envió un arreglo floral acompañado de una tarjeta firmada por “un admirador gavilán”. Ese gesto inició una relación que ambos recuerdan como una verdadera historia de telenovela.

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Por qué terminaron Natalia París y el ‘Gato’ Baptista

Natalia París aseguró que su relación se terminó por una infidelidad de parte de él, aunque el actor venezolano declaró que nunca engañó a su entonces novia. Baptista explicó la complejidad del contexto laboral que atravesaba en ese momento y que desataron los rumores de infidelidad.

“La relación se terminó en un momento que yo estaba grabando un proyecto con una persona, lo cual no voy a nombrar, y entiendo que era muy difícil… Grabamos dos, tres meses en Santa Marta, en San Andrés, en el Tayrona, y era un combo de seis o siete mujeres”, declaró.

Incluso, el intérprete aseguró que los “cachos no tienen justificación” y que, en ese momento, para él no existía otra mujer que no fuera Natalia París.

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