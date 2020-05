green

“Yo te digo una cosa, Nati, yo no me he enamorado como me enamoré de ti en esa época“, le explicó el actor a la también DJ, quien se mostró nerviosa y hasta sonrojada ante los sinceros sentimientos de su exnovio.

“Nunca he tenido un enamoramiento de tanta indentidad“, agregó el artista, y ella se quedó sin palabras; luego, él continúo narrando la historia por la que llegaron a este tema, que fue un viaje que hicieron juntos a Los Roques, un archipiélago ubicado en Venezuela.

Natalia fue quien trajo el tema de su travesía a colación, puesto que recordó que allí celebraron un cumpleaños de él, y fue algo inolvidable: “Yo a todo el mundo le hablo de esa experiencia en Los Roques”.

Al parecer, cuando se llega allí les dan a los visitantes la posibilidad de trasladarse a cualquiera de las islas, y disfrutaron de su libertad y su amor al máximo; incluso, Baptista sugirió que pasearon desnudos por el lugar.

Además, la expareja recordó que presenció una lluvia de estrellas, y compararon este hecho astronómico con toda la magia que los rodeaba.

Aquí, el video; el momento exacto se puede ver a partir del minuto 33:00.