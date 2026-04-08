Mientras Abelardo de la Espriella sigue en su carrera por llegar a la Casa de Nariño, le apareció una recriminación del pasado de él. Se trata de Natalia París, quien aseguró recientemente que hace mucho no ha podido hablar con el reconocido abogado, el mismo que fue su apoderado y a quien tiene en estima.

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Aunque aseguró en La FM que votará por el líder del grupo ‘Defensores de la patria’, la modelo no ocultó su sinsabor al manifestar que le ha escrito en reiteradas ocasiones, pero que el ahora candidato no le contesta

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Ante eso, Eva Rey, panelista en La FM, le dijo que De la Espriella había cambiado de número y que se lo iba a compartir. “Me parece increíble que no te haya contestado, si él te quiere también”, dijo la periodista española.

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Sin embargo, ella aseguró que ya tenía el teléfono actual del reconocido abogado, por lo que sigue a la espera de que le responda. A pesar de ello, París se mostró comprensiva en que no le ha contestado, ya que asumió que es porque está priorizando su campaña. Eso sí, la también DJ se lanzó al agua y aseguró que su antiguo apoderado será presidente.

“Yo tengo el nuevo teléfono y yo sé que él me quiere mucho, pero yo sé que está rodeado de ese compromiso tan divino con el país… No sé cómo hace y así mismo va a ser de presidente”, dijo la modelo paisa en su entrevista a La F. M., a lo que Eva Rey le dio un baldado de agua fría: “Si no te contesta de candidato ¿cómo será de presidente? Olvídate; no lo ves en cinco años”.

¿Cómo empezó la cercanía de Abelardo de la Espriella y Natalia París?

El abogado representó a la DJ en un proceso delicado, cuando el nombre de ella fue mencionado en un libro que la desprestigiaba.

“Una vez él me defendió en un caso, un caso complicado para mí, porque en esa época que yo hacía desnudos, había como muchos prejuicios sobre mí y salió una señora con un libro que se llamaba ‘Las Prepago’. Pero yo contraté a Abelardo y me dijo: ‘espere, yo le desenmascaro a esa señora’ [Madame Rochy]”, dijo París en una entrevista del programa de Eva Rey.

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Luego de eso, ambos tuvieron una amistad en la que se mostraron aprecio mutuo, pues París en varias ocasiones ha dicho que ama a De la Espriella. Por su relación de amigos fue que los pusieron en un supuesto romance, versión que afirmó en su momento ‘la Negra candela’.

“Este cuento no lo sabe todo el mundo. Cuando yo fui tu abogado y estaba a punto de casarme con Ana Lucía, salió un chisme de la ‘Negra Candela’ de que tú y yo teníamos una relación. Entonces mi mujer me pregunta: ‘y bueno, ¿qué vas a hacer con eso, vas a aclarar?’. Le dije: ‘no, de ninguna manera, eso es un chisme y voy a dejarlo que corra’”, detallo el abogado a Rey.

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