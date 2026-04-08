Así como hubo sorpresa por un anuncio de separación de Alina Lozano, una particular interacción en vivo no pasó desapercibida entre dos figuras muy reconocidas en la radio colombiana.

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El asunto se presentó entre Vanessa de la Torre y Antonio Casale durante el programa ‘Dos puntos’ en la tarde de este miércoles 8 de abril de 2026, en las emisiones diarias de Caracol Radio.

Lo cierto es que la conversación se presentó en el marco de dos partidos de Champions League en los octavos de final (PSG vs. Liverpool y Barcelona vs. Atlético de Madrid).

De ahí, surgió una curiosa petición en la que Vanessa de la Torre se le plantó a Casale para que, en medio del seguimiento que hace de esos partidos en vivo, tuviera autocontrol debido a una entrevista especial.

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“Hoy hay un momento del programa en el cual no vamos a cantar goles así los meta el mismísimo Falcao García porque vamos a entrevistar a una de las mujeres colombianas que está detrás de la misión de la luna en la Nasa”, afirmó la conductora del formato.

En un tono amable y, como se dice coloquialmente, entre chiste y chanza, el comentarista deportivo insistió en la oportunidad para expresar los festejos para la audiencia radial en medio de la Champions.

Sin embargo, la periodista fue tajante para indicarle a su compañero que durante la conversación con la colombiana Sara Restrepo se requería absoluta concentración, a petición de Carolina Trinidad, editora de ‘Dos puntos’.

“No voy a interrumpir, o sea, pongámonos de acuerdo”, le respondió De la Torre a su colega, en medio de lo jocoso de la insistencia de Casale por ejecutar alguna clase de sonido para anunciar un eventual gol.

Cabe recordar que este tipo de cruces son habituales entre ambos comunicadores en el formato, pues antes De la Torre trató a Casale de “mantenido” en tono de broma.

De hecho, con algo de humor en su comentario, Trinidad advirtió que esa era una “orden” para que se mantuviera la compostura durante la conversación con la colombiana en la Nasa.

“Ya me dio miedo la señora invitada”, aseguró Casale, quien bromeó sobre si las personas en esa organización eran demasiado serias para que les gustara el fútbol, lo que llevó a la conclusión de que simplemente para ese momento no se cruzaría la entrevista con nada de las incidencias de Champions.

El pedido surtió efecto, pues a pesar de que PSG derrotó 2-0 a Liverpool y Atlético de Madrid venció de visitante 0-2 a Barcelona, no hubo interrupciones en la charla en el programa ‘Dos puntos’ y hasta contó con algunas preguntas por parte de Casale.

¿Quién es Sara Restrepo, colombiana en misión Artemis?

Sara Restrepo es una ingeniera aeroespacial colombiana que ha ganado reconocimiento internacional por su participación en proyectos estratégicos de la Nasa, específicamente dentro del programa Artemis, que busca llevar a la primera mujer y a la próxima persona a la Luna.

Según el portal de noticias de la NASA, Restrepo se desempeña como ingeniera de sistemas de navegación, donde su labor principal se enfoca en el desarrollo de trayectorias precisas para las naves espaciales que orbitarán nuestro satélite natural.

Su formación académica y técnica la ha posicionado como una de las mentes brillantes que garantizan el éxito de los aterrizajes lunares previstos para esta década.

Restrepo nació en Medellín y su pasión por el cosmos comenzó desde su infancia, motivada por la observación de las estrellas. Esta curiosidad la llevó a estudiar ingeniería en la Universidad de Antioquia, para luego especializarse en el exterior con estudios de alto nivel en astrodinámica.

Su llegada a la agencia espacial estadounidense no fue producto del azar, sino de años de investigación en dinámica de vuelo y sistemas de control, lo que le permitió integrarse al equipo que diseña la infraestructura logística de la misión Artemis 2026.

Restrepo no solo aporta su conocimiento técnico, sino que también es una figura clave en la representación de la mujer latina en la industria aeroespacial.

La ingeniera ha mencionado que su proyecto actual involucra la optimización de los sistemas de propulsión para el módulo lunar, asegurando que los astronautas puedan descender de forma segura en regiones inexploradas del polo sur de la Luna.

Su liderazgo es citado frecuentemente como un ejemplo de cómo la diáspora colombiana está influyendo directamente en el futuro de la exploración interplanetaria y el establecimiento de bases permanentes fuera de la Tierra.

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