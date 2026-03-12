La reconocida modelo y empresaria colombiana Natalia París volvió a causar conversación en redes sociales tras compartir una confesión muy personal sobre sus gustos en los hombres, un comentario que rápidamente despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Natalia París es de mal genio y regaña? Hija de la modelo le respondió a Suso)

A lo largo de más de tres décadas de carrera, la paisa se ha consolidado como una de las figuras más recordadas del entretenimiento en Colombia. Su nombre ha estado ligado a distintos escenarios: desde el modelaje y la televisión hasta el emprendimiento y la música electrónica, faceta que ha desarrollado como DJ en los últimos años.

Además, sus opiniones sobre diferentes temas —algunas de ellas polémicas— han contribuido a que se mantenga vigente y en constante conversación pública.

Lee También

A sus 52 años, Natalia París continúa siendo admirada por su apariencia física y su estilo de vida. Con frecuencia presume su figura en redes sociales, lo que suele despertar comentarios de admiración entre sus seguidores. No obstante, también se caracteriza por hablar con total franqueza, incluso cuando sus opiniones generan debate.

Natalia París dice que le gusta la chucha de los hombres

Precisamente eso ocurrió recientemente en una historia difundida por la cuenta oficial de la emisora Tropicana, en la que la modelo habló con naturalidad sobre los olores que le resultan atractivos en un hombre.

En medio de la conversación, París confesó que le gusta el olor natural masculino, incluso aquel que aparece después de una fiesta, producto del sudor y la cercanía entre personas en un espacio reducido.

“Algo muy personal de los olores es que también me gusta la chuchita”, dijo entre risas. Luego explicó que, cuando está enamorada, ese tipo de aroma puede resultarle especialmente atractivo. “Cuando estoy muy enamorada y al otro día de una fiesta tu novio tiene así como un olor a chuchita, pues ahí yo ya quedo flechada de amor”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tropicana 102.9 FM (@tropicanacolombia)

Sus palabras provocaron una avalancha de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios se mostraron identificados con su comentario y defendieron la idea de que el olor natural de una persona puede resultar atractivo cuando existe una conexión emocional.

“Eso no es olor a chucha, es una mezcla entre sudor y perfume que me encanta de mi hombre. El olor a macho es lo mejor”, escribió una usuaria en los comentarios.

Otros internautas, por el contrario, manifestaron su desacuerdo y señalaron que la higiene es un factor fundamental en la atracción. Entre las reacciones más directas estuvo la modelo Nanis Ochoa, quien respondió con un contundente “Guácala”.

Otros en cambio, se dedicaron a comentar sobre el pasado de la modelo con este mensaje: “Despues de me gusta la musica de CD llega… me gusta la cuchita. Linda”.

Más allá de la polémica, Natalia París dejó claro que atraviesa un momento en el que valora profundamente el amor y las emociones que este despierta.

“El amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Uno debe sentirse enamorado de uno mismo siempre, pero cuando llega otra persona es como enamorarse más de uno mismo”, expresó. “Imagínate después de dos años que piensas que estás dormido y llega alguien que te despierta. Vivo el amor todos los días, a todas horas, de día y de noche”, concluyó.

¿Qué hace Natalia París?

Con el paso del tiempo, la paisa ha demostrado una notable capacidad de reinventarse. Lejos de quedarse únicamente en el recuerdo de su etapa como modelo, supo adaptarse al auge de las plataformas digitales y construir una comunidad sólida en redes sociales.

Actualmente cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, donde comparte momentos de su vida personal y profesional.

En sus publicaciones es común verla presentándose como DJ en distintos escenarios, tanto en Colombia como en otros países, así como mostrando aspectos cotidianos de su vida, entre ellos su relación con sus mascotas o reflexiones sobre el bienestar y el amor propio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.