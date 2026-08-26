Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El martes 25 de agosto de 2026, la industria del entretenimiento despidió a una de sus figuras más singulares: Tim Curry, actor británico icónico, falleció a los 80 años en su casa de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su representante, Marcia Hurwitz, y fue reportada por agencias como AP (Associated Press) y el canal CBS News, asegurando así la fiabilidad del anuncio y transmitiendo la conmoción en el ambiente cultural global.

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Curry forjó una carrera memorable a lo largo de más de cincuenta años, construyendo un legado que lo posicionó entre los actores británicos más influyentes y reconocidos de su generación. Su paso al estrellato internacional se consolidó cuando interpretó a Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ en 1975, una película que, desde su estreno, se transformó en un fenómeno de culto. Esta interpretación rompió esquemas y convirtió al personaje en un símbolo de transgresión y libertad dentro del cine, marcando para siempre la identidad artística de Curry.

Sin embargo, la versatilidad de Curry fue mucho más allá de ese papel. En los años siguientes, se destacó encarnando a figuras tan diferentes como Pennywise, el temible payaso de la miniserie ‘It’, basada en la novela de Stephen King y emitida en 1990. Este personaje, tan inquietante como fascinante, se volvió referente en el género del terror televisivo, demostrando su capacidad para adaptarse a registros muy dispares. Además, su participación en películas como ‘Clue’, ‘Home Alone 2: Lost in New York’, ‘Annie’, ‘Legend’ y ‘Muppet Treasure Island’ amplió su espectro interpretativo y lo acercó a públicos de distintas generaciones.

En 2012, su vida cambió de manera drástica tras un accidente cerebrovascular, episodio que tuvo serias consecuencias físicas y redujo notablemente su actividad actoral, aunque Curry nunca se desligó completamente del trabajo escénico y de los proyectos de doblaje. Hasta la fecha, no se ha divulgado públicamente la causa específica de su muerte, según se informó en CBS News y AP, manteniendo el hermetismo alrededor de sus últimos días.

Tim Curry deja una huella indeleble en el corazón de la cultura pop, recordado por su talento inigualable y por una presencia escénica que desafió los límites del cine, la televisión y el teatro.

¿Cuál fue el papel más recordado de Tim Curry en el cine y por qué se considera tan importante?

El personaje más emblemático de Tim Curry fue Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975). Esta interpretación rompió paradigmas en la industria cinematográfica por su audacia y originalidad, transformando la película en un clásico de culto reconocido internacionalmente, como reportaron AP y CBS News.

¿Qué secuelas dejó el accidente cerebrovascular de Tim Curry en 2012 y cómo afectó a su carrera?

En 2012, Tim Curry sufrió un accidente cerebrovascular que influyó de manera significativa en su salud física, limitando su presencia en nuevas producciones. A pesar de eso, nunca abandonó por completo el mundo del entretenimiento y siguió participando en proyectos de actuación y doblaje, aunque de manera más esporádica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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