Por: EL PILON SA

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Silvestre Dangond, reconocido cantante vallenato, llegó en la mañana del miércoles 26 de agosto a la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez en Valledupar, para despedir a su amigo Fabio Torres, conocido como ‘El Rector’, quien falleció el lunes 24 de agosto. El artista estuvo acompañado por su acordeonero, José Juan Camilo Guerra, ‘El Morocho’, y juntos participaron en las honras fúnebres, escuchando con atención el acto solemne en homenaje a la memoria de Torres. El sepelio de Torres fue programado para las 10:00 de la mañana, en el cementerio Jardines del Ecce Homo, ubicado en la capital del Cesar.

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La pérdida de Fabio Torres ocurre menos de tres años después del fallecimiento de Niko Arredondo, otro de los grandes amigos de Dangond, quien también partió recientemente. Estas dos muertes han dejado una huella significativa en el círculo cercano del artista, marcando profundamente su trayectoria personal y profesional dentro de la música vallenata.

Fabio Torres fue fundador de Zona Creativa, una empresa orientada a la publicidad, diseño, artes gráficas, mercadeo y producción de eventos. Gracias a su trabajo en este campo, Torres tuvo un papel relevante en varios escenarios de la industria musical vallenata, donde desarrolló importantes proyectos y contribuyó a la consolidación visual y publicitaria de distintos artistas del género. Su relación con Silvestre Dangond se consolidó desde 2002, durante el lanzamiento del álbum ‘Tanto para ti’. Este vínculo surgió cuando Torres, desde su labor como diseñador gráfico en la revista Rumbera, aportó en la proyección de imagen, la publicidad y el marketing visual de Dangond, siendo fundamental para el crecimiento profesional del artista en etapas tempranas de su carrera.

El fallecimiento de Fabio Torres se produjo en la tarde del lunes 24 de agosto, después de que su familia reaccionara a una complicación de salud que derivó en una severa dificultad respiratoria y un deterioro neurológico repentino. Según el reporte de la Clínica Erasmo, adonde fue trasladado cuando ya no presentaba signos vitales, el personal médico realizó maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin lograr restablecer sus funciones vitales. Aunque se ha sugerido que su muerte pudo estar relacionada con un infarto, el centro médico no confirmó oficialmente una causa específica en su comunicado.

¿Quién fue Fabio Torres y cuál fue su relación con Silvestre Dangond?

Fabio Torres fue empresario y diseñador gráfico reconocido en el ámbito vallenato, fundador de la empresa Zona Creativa. Su amistad con Silvestre Dangond se remonta a 2002, siendo clave en la estrategia de imagen y publicidad del cantante durante los primeros años de su carrera, fortaleciendo un lazo personal y profesional duradero.

¿Qué información entregó la Clínica Erasmo sobre la muerte de Fabio Torres?

La Clínica Erasmo informó que Fabio Torres llegó sin signos vitales tras una severa complicación de salud con dificultad respiratoria y deterioro neurológico. A pesar de aplicar maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), no fue posible salvarlo. El centro médico no oficializó una causa concreta de muerte en su comunicado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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