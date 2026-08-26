Por: Portal Bogotá

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Bogotá será testigo de una gran celebración musical el próximo sábado 5 de septiembre de 2026, cuando el Teatro al Aire Libre La Media Torta abra sus puertas desde la 1:00 p.m. para el ‘Tortazo Jazz’, un evento de entrada libre que aspira a reunir a diferentes generaciones y propuestas de la escena del jazz en la capital. De acuerdo con información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la programación de esta jornada será un punto de encuentro entre la tradición y la vanguardia del jazz colombiano, sirviendo, además, como antesala del reconocido Festival Jazz al Parque 2026.

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La Media Torta es un referente cultural que históricamente ha impulsado la circulación de la música local y esta vez suma al jazz como protagonista de la jornada. El evento promete mostrar el dinamismo y la riqueza musical de la ciudad. Dentro de las agrupaciones que harán parte del cartel está Bituin, un ensamble bogotano conformado por Juanita y Valentina Añez en las voces y Daniel y Santiago de Mendoza en contrabajo y batería. Con una trayectoria que inicia en 2010, Bituin ha enfocado su propuesta en reinterpretar canciones populares latinoamericanas y su más reciente producción, ‘Bituin plays Meredith Monk’, lanzada en 2025, da cuenta de su versatilidad y exploración musical en escenarios nacionales e internacionales, incluido el propio Festival Jazz al Parque.

El escenario también recibirá a Anamaría Oramas, quien en la última década ha forjado una propuesta experimental al combinar las músicas de viento del Caribe y el Pacífico colombianos con el lenguaje del jazz. Recientemente participó en el Festival de Jazz de Montreal, según datos oficiales de la programación. Por su parte, el Nowhere Jazz Quartet, fundado en 2009 por Juan Camilo Anzola, presentará su fusión de hard bop, acid jazz, funk, rock progresivo y músicas del mundo; el grupo lanzó su álbum ‘Bogotá Insustancial’ en 2025, acompañado de una gira internacional.

El dúo BoteroDelgado, compuesto por Juanita Delgado y Santiago Botero, aportará una propuesta de experimentación sonora donde la improvisación y el encuentro entre voz y contrabajo toman protagonismo. Además, la jornada contará con Jaime Andrés Monsalve DJ Set, quien ofrecerá una selección en vinilo que recorre tanto los orígenes como la producción actual del jazz colombiano.

El evento está dirigido a mayores de 14 años y la entrada es gratuita hasta completar aforo, en la sede de La Media Torta, ubicada en la calle 18 #1-05 Este de Bogotá.

¿Qué es el ‘Tortazo Jazz’ y cuáles agrupaciones participan en 2026?

El ‘Tortazo Jazz’ es una jornada temática organizada por el Teatro al Aire Libre La Media Torta de Bogotá que busca celebrar la diversidad del jazz en la ciudad y servir de antesala al Festival Jazz al Parque 2026. Entre los artistas confirmados para esta edición se encuentran Bituin, Anamaría Oramas, Nowhere Jazz Quartet, BoteroDelgado y Jaime Andrés Monsalve DJ Set, cada uno con propuestas que oscilan entre la tradición y la experimentación.

¿Dónde queda el Teatro al Aire Libre La Media Torta y cómo acceder al evento?

El Teatro al Aire Libre La Media Torta está ubicado en la calle 18 #1-05 Este, en Bogotá. La entrada para el ‘Tortazo Jazz’ es gratuita y se permite el ingreso a mayores de 14 años, hasta completar el aforo del lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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